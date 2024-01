La vida de Anabel Pantoja podría esta a punto de dar un giro de 180 grados. La "sobrinísima", hija de Bernardo Pantoja, podría tener un nuevo hermano en función del resultado de su próxima citación con el juez.

Así lo ha revelado el programa de Telecinco 'TardeAR', en el que se revela la intención de Luis 'Pinocho' de interponer una demanda para ser reconocido como hijo de Bernardo Pantoja. Su abogado ha entrado en directo al programa para extenderse en torno a este asunto.

Al parecer, Anabel Pantoja tendría que realizarse una prueba de ADN para poder certificar entonces si 'Pinocho' es su hermano o no. El abogado del demandante señala que hay "indicios muy evidentes" que invitan a demostrar que existen lazos de sangre entre ambos y que "tiene toda la vida para tomar esta medida".

Según el abogado, la demanda no se haría esperar: "Ya tenemos muchísimas pruebas: hay testigos, hay una prueba de ADN... el relato es muy verosímil". De todas formas, si la sobrina de La Pantoja decidiera no hacerse la prueba, la ley sería clara: "Inmediatamente lo convierte en hermana en este caso o padre en otros casos".

Ante las preguntas de, ante unos indicios tan claros -entre los que estarían unos audios de Bernardo Pantoja reconociendo que era su hijo- por qué no había denunciado antes, reconoce el abogado que "no lo sabe". El propio Luis ha reconocido tener buena relación con su presunto padre antes de su fallecimiento: "Pienso yo que podría enturbiar esa relación padre e hijo. Sinceramente, no lo sé".

El tema del fallecimiento de su padre es algo que afecta bastante en lo personal a Anabel Pantoja. La influencer estaba muy unida a su progenitor, que falleció en noviembre de 2022 a los 69 años a causa de una complicación en su estado de salud. Hace unas semanas se cumplía el aniversario de su muerte y su hija quiso recordarle con un vídeo en sus redes y un escueto mensaje: "Sigo con tus manías y constumbres… Me has dejado una adicción muy mala papá el chocolate me trae malita perdía".

Cuenta en este video Anabel que su padre tenía una manía muy grande con el pan: "Quitaba el 'miajón' y se comía solo la corteza". Aun así, confesaba que "como buena heredera" ella seguía haciéndolo.

Esta demanda interpuesta contra Anabel Pantoja es otro duro golpe para la colaboradora televisiva que parece estar más cerca que nunca de hacerse realidad. Ya han sido varias las advertencias de Luis Manuel Vicente Rico, que lleva un tiempo recopilando las pruebas necesarias para que los resultados salieran positivos.

La noticia llega después de unas vacaciones de ensueño para la influencer, más enamorada que nunca de su pareja, pero que ahora se enfrenta a una cita que podría marcar un antes y un después.