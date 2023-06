En una gala de Supervivientes, Asraf Beno, pareja de Isa Pi, tuvo que adivinar una canción de su suegra, Isabel Pantoja, mientras Arelys, madre de Yulen Pereira la cantaba bajo el agua. El yerno de la Tonadillera no fue capaz a reconocer el tema, lo que desató varios comentarios: "Te van a matar en casa".

Sin embargo, su pareja, Isa Pantoja, ha salido a la palestra para defenderle: También os digo que no sé si yo hubiera acertado la canción porque no se escuchaba nada bien pero estos juegos aunque no ganen pues hacen reír por lo menos", escribió en su cuenta de Twitter.