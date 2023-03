Tras dos amagos de abandono -el primero, a las 72 horas de concurso, y el segundo 48 horas después- Patricia Donoso cumplía su amenaza y el jueves, durante la gala, anunciaba su decisión de poner punto y final a su aventura en 'Supervivientes'.

"No me siento bien. No me siento a gusto y lo único que hago es minar a mis compañeros que se dejan la piel, incluso por mí. Tiran mucho por mí y eso es lo que no puedo hacer porque esto también es un concurso de psicología" aseguraba derrotada, tirando la toalla tras una semana de concurso.

Ni los intentos de Jorge Javier Vázquez -con el que tiene muy buena relación- de convencerla para que continuase en Honduras afirmando que "cada vez que te dan un plan sales tan horrorosa con esas cejas a lo Frida Khalo y ese bigote a lo Cantinflas que a mí me da la vida" conseguían detener a Patricia que, esta vez sí, cogía sus bártulos y abandonaba la palapa para no regresar nunca más.

Cinco días después de poner fin a una aventura en la que no se la ha visto a gusto en ningún momento, la colaboradora ha regresado a España y las cámaras de Europa Press han sido testigos de su llegada al aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid Barajas.

Como ya es habitual en los expulsados del reality -aunque en este caso la decisión de dejar Honduras haya sido suya- Patricia ha lucido unos maxi auriculares para no escuchar las preguntas de la prensa e, impasible aunque con rostro de sorpresa, y sin parpadear, ha guardado silencio tras su polémico abandono.

Acompañada por dos personas del equipo que la han escoltado mientras atravesaba la terminal, la colombiana ha dejado en el aire si se arrepiente de haber abandonado 'Supervivientes' o si por el contrario está contenta con su decisión.

Sin cambios aparentes en su peso, pero con el rostro lleno de manchas por el sol caribeño, Patricia tampoco se ha pronunciado sobre las consecuencias que podría traerle su abandono y que pasarían por no participar en ningún programa de Mediaset, y ha evitado contarnos con qué compañero ha hecho mejores migas y con qué se queda de su breve estancia en la isla.

Juan Muñoz abandonó el programa el año pasado y entonces surgió una duda: ¿Cómo afrontará la cuantiosa multa económica que 'Supervivientes' impone por dejar voluntariamente la isla? Y ¿cuánto tendrá que pagar? Esa es la duda que muchos se hacen tras el abandono de la reunión. Sin embargo, el portal Bluper, especialista en informaciones de televisión ha tratado de aclarar esta situación. "Existe un vacío legal que ayuda a cualquier concursante de un reality a librarse de la penalización que les impone el concurso", explican. "Los concursantes tienen un contrato laboral con la productora. Es decir, son trabajadores. Y, como tal, pueden exigir los derechos de cualquier trabajador. Por lo tanto, nadie puede obligar a nadie a quedarse en un puesto de trabajo. Cualquier trabajador puede abandonar su puesto cuando desee. Lo único que les diferencia a los concursantes del resto del equipo es el contrato mercantil que firman para permitir emitir imágenes suyas como parte de sus derechos de imagen. Sin embargo, el bruto de su contrato es laboral", aclaran desde el portal.

Charles, marido de Patricia Donoso, va al aeropuerto a recibirla con flores, ¡y no le dejan verla!

La aventura de Patricia Donoso en 'Supervivientes' llegaba a su fin el pasado jueves tras solo una semana en Honduras cuando, tras dos amagos de dejar el reality, decidía cumplir su 'amenaza' y abandonar la isla tras verse completamente superada por la experiencia.

Si no lo hizo antes, cuando llevaba tan solo 72 horas de concurso, fue porque su marido Charles Loas entraba por teléfono para convencerla de que continuase adelante y no tirase la toalla. Una llamada que, lejos de alegrarla, enfurecía a la colaboradora, que no dudaba en cargar contra el hombre de su vida: "Las palabras de Charles no me ayudaron para nada, me enfadaron mucho porque teníamos pactado que nunca llamaría. Llevo 7 años casada y sé cuando mi marido está mintiendo, y él estaba muy forzado en esta llamada" aseguraba poco después.

Enamoradísimo, y para conseguir su 'perdón', Charles no ha dudado en saltarse las normas de 'Supervivientes' para recibir a Patricia en el aeropuerto de Madrid a su llegada de Honduras. Ilusionado y con un gran ramo de flores para su mujer, el americano aguardaba pacientemente en la terminal cuando parte del equipo del reality le ha visto y le ha 'invitado' a irse para no alterar a la exconcursante, que tiene que estar aislada hasta el jueves, cuando se rumorea que reaparecerá en la gala presentada por Jorge Javier Vázquez.

Educadamente, y comprendiendo la situación, Charles ha abandonado el aeropuerto con las flores en la mano antes de la aparición de Patricia, luciendo una sonrisa resignada. Eso sí, sobre el abandono de su mujer, cómo la ha visto durante el concurso y si tiene ganas de reencontrarse con ella, ni una sola palabra.