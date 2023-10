La polémica que ha servida entre Bertin Osborne y Gabriela Guillén desde que sabemos que el presentador de televisión quiere hacerse una vez nazca- una prueba de paternidad respecto al hijo de la modelo, ha dado mucho que hablar. De momento, el cantante sigue desaparecido y parece que así va a seguir hasta que pase toda esta tormenta

Hace unos días el Maestro Joao acudía a LAGO COMEDY CLUB, el estreno del nuevo espectáculo de Miguel Lago, y allí hablamos con él de diversos temas de actualidad. Entre ellos, el de Bertín y Gabriela, y lo cierto es que nos dejó boquiabiertos porque sabe perfectamente el sexo del bebé que esperan.

"Es niño", aseguraba, algo que tiene "clarísimo y que será muy mono, pero, niño y es que todavía no se ha desvelado si esperan una niña o un niño porque así lo ha querido ella.

Por otro lado, el vidente nos hablaba del fallo de Londres sobre la demanda de Corinna Larsen al Rey Juan Carlos... dejando claro que Juan Carlos no lo ha hecho bien, pero la Corinna no me gusta, es una lagarta, Corinna que eres una lagarta, no me gusta lo que has hecho

Con el sentido del humor que le caracteriza, el Maestro Joao nos comentaba que el emérito la deniega por lo que no puede reclamar y tampoco debería hacer más podcasts Corinna, no hagas podcasts, que no me gusta, yo sabía que mentia, que era fagarta, lo sabia hace tiempo".

Por último, le preguntamos si cree que puede ser posible una reconciliación entre Cayetano Martínez de Irujo y sus hermanos y muy rotundo, nos contestaba que no se resuelve y dejaba claro que yo estoy con Eugenia siempre, Cayetano muy bien, muy majo pero Eugenia para adelante. Eso está roto para los restos, no se unen"