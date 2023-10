A pesar de que Gabriela Guillén no quiere hablar claramente, sus suspiros, expresiones y risas dicen más de lo que quiere (o no). Así, con un "ay madre mía", Gabriela ha respondido a las informaciones de que el artista le ha 'cortado el grifo' hasta que nazca la bebé y compruebe que es suya. "No tengo miedo, estoy hablando con vosotros", explicó a preguntas de los periodistas. La nueva hija de Bertín Osborne nacerá a primeros de año.