El gran día llegó, pasó y ahora toca valorar. Isa P y Asraf ya ha celebrado el evento más importante de sus vidas y lo han hecho acompañados de familiares, amigos y multitud de rostros conocidos del mundo de la televisión. Isa Pantoja ha vivido uno de los días más felices de su vida. Entre los invitados destacados, Jorge Javier Vázquez, que como ya explicó en el plató de 'Sábado Deluxe', será su padrino televisivo porque él le ha protegido muchísimo desde sus inicios en el medio. Y así ha sido.

A su llegada a la finca, Jorge Javier atendía a la prensa que se encontraba en las inmediaciones y confesaba que "me hace ilusión que me pidiera" ser su padrino y "que considere que soy su padrino televisivo" y además, aseguraba que su figura mediática siempre ha estado ligada al apellido Pantoja: "Al final son muchos años los que tenemos el contacto de alguna manera, fíjate que todos los programas que he hecho están muy unidos a la figura de Isabel Pantoja, desde 'aquí hay tomate' todo lo que se lio... y luego ya con 'Sálvame' que llegamos a dar las campanadas juntos".

En cuanto a su relación con Isabel Pantoja, comentaba que "hace mucho que no hablo con ella", por lo que no tiene ningún tipo de relación, pero, sin embargo, dejaba claro que nunca hubo amistad: "Amistad no hubo, pero sí que hubo complicidad".

La cuestión ahora es si la tonadillera llamó a Isa Pantoja después de su boda. La recién casada ha dado la callada por respuesta pero entre sus allegados ha llamado mucho la atención la reacción de su prima Anabel, una de las grandes protagonistas del enlace.