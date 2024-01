La hija de Rocío Carrasco y Antonio David compartía a tan solo unas horas de decirle adiós definitivamente al 2023 unas fotografías en Instagram que parecían indicar que algo había ocurrido este año en su vida: "Un año de muchos cambios, agradecida por todo lo que me ha enseñado pero con unas ganas enormes de ir a por el 2024, dejar atrás muchísimas cosas, aprendiendo a soltar y coger fuerzas de nuevo, a nivel personal ha sido un año duro pero a nivel laboral, me ha traído una oportunidad muy buena que de nuevo me hace tener ilusión, así que gracias 2023 por el aprendizaje y por tener gracias a dios a los míos con salud. Gracias a todas las personas que me acompañáis año tras año".

La última publicación junto a su novio la había hecho el día 18 de diciembre montando juntos el árbol de Navidad y con un pijama a conjunto. El mismo 1 de enero publicaba una historia un tanto sospechosa en la que se podía leer: "No es el 2024, eres tú... o cambias, o todo se repite". La hija de Rocío Carrasco ha pasado las vacaciones junto a su familia y en una de sus publicaciones su hermano se convertía en protagonista de la grabación. "¿Y eso a quién le importa?" proclamaba refiriéndose al novio de su hermana. Los nietos de Rocío Jurado han hecho gala una vez más de su excelente relación.