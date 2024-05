"Tarde AR" sembró ayer la duda de un posible montaje en torno a la separación de José María Almoguera, que también es trabajador de la cadena. El programa que presenta Ana Rosa Quintana emitió unas imágenes de un viaje reciente de la supuesta expareja, asegurando que habían intentado que no se les viera juntos y planteando que su anunciado divorcio podía no ser cierto. “Esto es muy raro”, opinó la presentadora, mientras en su plató se abrió también la opción, entre dudas, de una posible reconciliación: “Si ellos vendieron su separación, ¿qué hay de malo en que se vea que han vuelto?”, se preguntaron. “A lo mejor no han roto nunca”, apuntó de nuevo Ana Rosa. “¿Se han ido de viaje a Andorra a gastarse el dinero de la exclusiva? La sombra de montaje sobrevuela”, planteó por su parte Miguel Ángel Nicolás. Cabe recordar que el hijo de Carmen Borrego, es también trabajador del equipo de producción de otro programa de Telecinco como Así es la vida.