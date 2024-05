Victoria Federica se ha abierto en canal en una entrevista con Vicky Martín Berrocal en su pódcast A solas, en la que han charlado acerca de la presión que supone pertenecer a la familia del rey y donde ha confesado estar recibiendo terapia: “A veces me siento enjaulada”. “Hay titulares que no son verdad. Hay muchos titulares que se los inventan y esos son los que más me afectan. Tergiversan todo lo que hago”, añade la nieta de rey emérito, Juan Carlos I, quien se define como “la persona más tímida del mundo”. En los cincuenta minutos que dura la entrevista, la nieta de Juan Carlos I se muestra sincera sobre su papel como miembro de la realeza. Es cierto que ha sentido mucha presión en determinadas ocasiones, pero no siente que "sea un peso" formar parte de la familia del rey. “Más que un título, heredo los valores que me ha dado mi familia -mis abuelos, mis padres, mis primos, mis tíos- porque, al final, de todos ellos, sea quien sea, aprendo algo bueno”, sostiene.