Laura Escanes volvió a poner sobre la mesa el tema de la diferencia de edad entre parejas, una realidad que ella misma vivió durante su relación con Risto Mejide. La expareja de Álvaro de Luna explicó en el pódcast El sentido de la birra que su visión sobre la diferencia de edad en el amor ha cambiado mucho desde entonces. “Yo de verdad creía que una pareja con diferencia de edad es viable y si hay amor no pasa absolutamente nada, resumen. Y ahora pienso que no, que hay muchos factores que sí que afectan. Y el más importante es el momento vital porque conectas con esa persona”, aseguró la empresaria. Las declaraciones de Escanes no pasaron desapercibidas por Marta López Álamo, quien se encuentra casa con Kiko Matamoros, 40 años mayor que ella. “Viendo determinadas entrevistas, creo que no se debería generalizar ni asociar un comportamiento a una edad ni una personalidad a una edad”, han sido las primeras palabras que Marta López Álamo ha escrito en un story de Instagram, haciendo referencia a la entrevista de Escanes.