Ana Obregón continúa en el punto de mira después de que la web 'Informalia' revelase que no ha aportado a la Fundación Aless Lequio hasta el momento ni el importe de las exclusivas que ha concedido tras el nacimiento de su nieta Ana Sandra, ni los derechos de autor obtenidos con la venta del libro "El chico de las musarañas". Una polémica sobre la que ahora se pronuncia por primera vez Alessandro Lequio, que ha estado alejado de los focos en este controvertido inicio de 2024 para la madre de su hijo Aless. En su regreso al trabajo como tertuliano de Vamos a ver tras unas vacaciones de Navidad en familia, el italiano nos ha contado que las fiestas han ido "fenomenal" y que lo único que le pide al año nuevo es "salud y paz". Mucho más contundente se ha mostrado cuando le hemos preguntado por la polémica que persigue a Ana Obregón y por las acusaciones de la bióloga, que en un primer momento habría asegurado que la información sobre su "no donación" a la Fundación provendría de él porque sería el único que conocería tales datos: "Es tan absurdo que me da totalmente igual" ha asegurado Lequio.