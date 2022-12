Madre mía… Ya es Navidad. ¿En serio? “Hace unos días era enero”, esa es la frase por excelencia en estas fechas como la de “nos vemos el año que viene”. Lo cierto es que hay cosas que nunca cambian. Pero lamentablemente hay otras que sí para preguntarnos: ¿En qué momento eso sucedió?

Un día estás en el colegio y tus vacaciones empiezan cuando te dan las notas de los exámenes, las cartas a los Reyes nunca tuvieron suficiente papel para todo lo que pedías, pero sobre todo, las navidades empezaban cuando todo el mundo se reunía en una mesa a comer polvorones y turrón sin control. También son típicos las quedadas para ir a la pista de hielo, los jerseys navideños que a más hortera mejor, el chocolate con churros, los mercadillos de artesanos, los juegos de mesa en familia y las reuniones familiares a todas horas.

En Navidad siempre das con alguien que dice ser tú primo, cuestiones familiares que mejor no preguntar. Pero eso en ocasiones llega a su fin, excepto lo de descubrir familia que no sabías que existía y no puedes evitar caer en comparaciones donde lo que era el colegio ahora es el trabajo, lo que eran listas de regalos ahora son largos paseos por escaparates y lo que eran reuniones ahora son videollamadas. La gente evita hablar de estas cosas cuando llega diciembre pero no se puede negar porque es una realidad, las tornas navideñas cambian y las personas con ella.

Pero algo que nunca cambia es el brillo que un pueblo que desprende en estas fechas, los niños por las calles alucinando con cada detalle navideño que te sacan una sonrisa, el discurso de los Reyes en el balcón del Ayuntamiento, las uvas atragantadas, los nervios de la lotería que nunca toca y esos mercadillos donde descubres algún dulce, que luego regalas a ese familiar que no come porque está a régimen. Estas cosas son las que hacen que lo que en su momento cambió de ilusionarnos a ilusionar hace que la navidad siga siendo la navidad en la circunstancia que sea y con quien sea.