En el supuesto de que fuese capaz de retroceder hasta la Prehistoria les diría que creo que los inventores accidentales de las sociedades -no sé si anónimas o limitadas- fueron posiblemente los primeros habitantes de aquellos tiempo paleolíticos. Y pienso además que todo debió surgir por pura necesidad. Por muy “homo sapiens” y forzudo que fueses, si había que mover o apartar una gran roca caída en mitad de una senda o camino no quedaba más remedio que echar mano de tus congéneres de tribu para que invitándoles a salir de sus cuevas te ayudaran en la labor. Casi seguro que sin darse cuenta ahí nació una de las frases más repetidas de todos los tiempos: “La unión hace la fuerza”.

Una frase proverbial de sólo cinco palabras que al menos en España, llegaría a tener hasta su propio programa-concurso en la única y mejor televisión que teníamos por entonces a mediados de los años sesenta. Aquél genio del teatro, del entretenimiento y la comunicación llamado Gustavo Pérez-Puig fue capaz de reunir a niños y mayores, a familias al completo en 1964 en torno a lo que algunos empezaron a llamar la ‘caja tonta’ cuando la tele de nuestro país todavía emitía en blanco y negro al tiempo que cambiaba de domicilio dejando los Estudios del Paseo de la Habana nº 75, en Madrid, para trasladarse a las nuevas y modernas instalaciones de Prado del Rey, en Pozuelo de Alarcón (Madrid).

No puedo negarles que para escribir este artículo me he visto obligado a bucear por textos y manuales antiguos. A medida que me adentraba en los orígenes del asociacionismo cada vez me sentía más reforzado para llegar a este “Caminando juntos” que es el título que he escogido. Con la unión de familias y tribus se fueron superando problemas que no se hubieran podido resolver con acciones personales o individuales. Y me ha llamado poderosamente la atención que uno de los oficios más antiguos de la historia -mercader o comerciante- fuese pionero al crear en el siglo XV una de las primeras asociaciones para la defensa de los intereses comunes de su actividad profesional.

La climatología me tiene preocupado porque quería invitarles este domingo a que vengan a la Villa donde ACOSEVI ha preparado un fin de semana muy especial. Caminando juntos les ofrezco mi compañía y que descubran esta nueva edición de Villaviciosa “SOBRE RUEDAS” dando una vuelta por las inmediaciones del Parque Asensio Martínez Cobián al que muchos siguen llamando “El Pelambre”.

Para quienes sean de fuera y puedan desconocerlo les diré que ACOSEVI, la Asociación de Comerciantes y Servicios de Villaviciosa, fue fundada en 1998 como continuación de una anterior que ya existía desde principios del pasado siglo XX. La solidaridad interna y la defensa de los intereses de sus asociados eran sus pilares fundamentales Actualmente la asociación está integrada por un total de 113 negocios de diferentes sectores como son Alimentación, Artesanía, Automoción, Belleza Sanidad, Decoración, Moda y Complementos, Electrónica, Hostelería y Servicios Profesionales entre otros.

Cada año organiza diferentes campañas y eventos y a fin de dinamizar la actividad comercial en la Villa. Hablamos de Rebajas, Comercio en la Calle, Feria de Eventos y la que estamos celebrando precisamente este fin de semana: La Feria del Motor denominada “La Villa sobre Ruedas”. ACOSEVI se implica también en iniciativas promovidas por otras entidades del entorno. El concurso de Decoración navideña, la Ruta de los Belenes, el Antroxu y les Xornaes de les Fabes junto al FIG (Festival Internacional de la Gaita) o el Trail a Cabranes son buena muestra de ello. Pero la asociación cuida también su implicación a nivel solidario con la creación de campañas en las que se recaudan fondos para Cruz Roja y otros colectivos como la Asociación La Raitana (personas con discapacidad), Residencias de mayores, centros escolares y aquellos que están implicados en la lucha contra el cáncer como AECC y Galbán dedicada a los más pequeños.

Caminando juntos ACOSEVI quiere que los vecinos de Villaviciosa se sientan orgullosos del comercio, la hostelería y los servicios locales estando dispuesta a adaptarse a sus necesidades y por eso en los últimos años ha puesto en marcha una tarjeta de fidelización que incluye descuentos para los clientes. En su continua dinamización también ha creado “Conocelavilla”, el marketplace del comercio local que acerca los productos de la zona a cualquier punto de la geografía nacional. Esta plataforma fue utilizada para la puesta en marcha del primer Programa de Bonos (de incentivo del consumo), que tuvo lugar entre el uno de febrero y el treinta y uno de marzo del presente año resultando todo un éxito al gestionarse más de 39.000 bonos.

Volviendo atrás les invitaba a venir a otro de los eventos organizados por ACOSEVI y que la pandemia obligó a suspender en los dos últimos años. En este 2023 “Villaviciosa sobre Ruedas” regresa con más fuerza que nunca al haber alcanzado el récord de concesionarios y distribuidores del sector automoción de los últimos tiempos. Ello deja bien claro que la cita “SOBRE RUEDAS” se convierte en obligada dejando constancia de su consolidación dentro del mundo del motor en el Principado de Asturias. Automóviles Miguel, Talleres Luis Alonso, Vallina Automoción, Talleres J.R. Villar, Carbuil, Norte Car Gijón, Premier Auto y Tydalcar son las empresas participantes que han llenado “El Pelambre” de todo tipo de automóviles con muy interesantes propuestas además de dar vida y colorido a este parque que próximamente cambiará parcialmente de fisonomía tras la votación/elección por parte de los vecinos que decidieron dar un nuevo uso a una parte del mismo.

Desde ayer sábado a las 11 de la mañana hasta las 21 horas de esta noche y con entrada gratuita quienes se acerquen a Villaviciosa podrán disfrutar de las marcas y modelos expuestos de una gama completa de vehículos nuevos y de ocasión con asesoramiento de profesionales.

Pero en este “SOBRE RUEDAS” hay más y para público de todas las edades como la exhibición del Club Patín Siero en colaboración con el Patronato Municipal de Deportes de Villaviciosa y la exposición de Vehículos Clásicos y de Competición. También los más pequeños podrán disfrutar de actividades diseñadas expresamente para ellos como son el circuito de karts, el carrusel o un hinchable.

A falta de tan sólo una semana para llegar a las Elecciones Municipales y Autonómicas del próximo domingo 28 hoy todavía están a tiempo de disfrutar de la Villa y todos sus atractivos caminando juntos, a pie o “SOBRE RUEDAS” en compañía de ACOSEVI, la Asociación de Comerciantes y Servicios de Villaviciosa. Lo pasarán bien. Seguro que no se arrepienten.