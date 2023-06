"Yo nací en Oviedo. Mi padre era del Naranco, trabajó en la secretaría de la Universidad, ahí en la plaza del Riego, y mi madre, que era de Pola de Allande, fue celadora en el antiguo hospital. Tenían una casa en Soto de los Infantes, Salas, y desde pequeño siempre venía con ellos para el pueblo. Fines de semana, puentes, festivos, por el verano, Semana Santa, Navidad.... Siempre en Soto de los Infantes.

"Entonces pues te relacionabas con la gente de la zona rural y conocías a muchos de Belmonte y alrededores porque todos íbamos de fiesta al mismo sitio, que de aquella era a Grao. Había hasta cinco discotecas y un montón de pubs. Los mayores del pueblo, que eran los que tenían coche, siempre nos llevaban a los demás".

La aventura

"Fui a la mili voluntario, hice dos años. Al volver saqué el título de Vigilante Jurado. Fui de los vigilantes jurados más jóvenes de España. Con 21 años y un mes. Luego estuve trabajando de vigilante jurado y, bueno, luego cuando conocí a mi mujer estaba trabajando de portero y encargado en una discoteca en Grao. En Partenón. Ella, María del Pilar, es de Belmonte, del Puente San Martín".

"Cuando no casamos estuvimos viviendo una temporada en Puente San Martín, también en Gijón y luego marchamos para Canarias. Nos decían que había trabajo en Tenerife, que se estaba muy bien. Pues nos animamos y nos arriesgamos. Fuimos con la niña de un año, dos maletas y con muy poco dinero. Sería 1988-89. Mi mujer tenía 22 y yo, 23. Fuimos a la aventura. Al mes ya estábamos trabajando los dos en un hotel. Y allí estuvimos unos 18 años y pico, casi 19. Y allí tuvimos a nuestro segundo hijo. Mi mujer primero trabajaba en un hotel y luego fue unos cuantos años de encargada en una perfumería. Y yo primero trabajaba en un hotel y luego saqué la plaza de policía municipal en Arona. Vivíamos en el Valle San Lorenzo, en el municipio de Arona, que es una de las zonas turísticas más importantes que hay a nivel nacional".

Vuelta de Canarias

"Luego había una plaza de policía aquí en Mieres y vine en comisión de servicio. A los dos años, si sacaban una plaza y la aprobaba, pues me podía quedar aquí. Nos tiró venir para Asturias porque mis padres, que ya han fallecido, entonces estaban enfermos. Y, nada, nos quedamos aquí, pero tanto mis hijos como mi mujer, como yo, echamos mucho de menos aquello. Sobre todo, por los amigos que dejamos allí, que son casi familia. Fuimos acogidos muy bien por los canarios. Pasamos unos años de lo mejor de nuestra vida, la verdad. Se puede decir lo que tenemos se lo debemos mucho a Canarias".

"Cuando volví no me acostumbraba otra vez al clima. Me salían hasta bultos en las orejas, por el frío, lo pasaba fatal. Cuando regresamos, nos instalamos en Belmonte, en Silviella, en una casa que restauramos entera. Siempre nos gustó la zona rural, la tranquilidad, la vida con los vecinos; es otro ambiente. Y también pensamos que para los críos iba a ser mucho mejor para ellos. Una vez en Belmonte, empecé a implicarme con el concejo y desde 2010 y hasta este año fui presidente de la asociación vecinal La Voz del Pueblo. Como me integré en la plataforma SOS Asturias, al ser un partido político no me parecía ético seguir como presidente de la asociación de vecinos. Así que ahora sigo como socio, pero desvinculado de todo cargo".

"Lo que más noté al volver a Asturias fue la mejora de las comunicaciones. Yo aún recordaba ir a Oviedo por aquella carretera de Trubia en la que te mareabas un montón. De todas formas, cuando volví en 2006, todavía no estaba abierta la autovía hasta La Rodriga. Solo estaba abierta hasta Grao. Claro. Me tenía que comer la subida y bajada de La Cabruñana. Con los camiones de leche que había, cogías un camión de esos y tardaba 20 minutos en pasar el alto. Poco más de lo que casi tardo ahora en llegar ahora a Oviedo, que te lleva poco más de media hora. Ahora a trabajar a Mieres, yendo normal, tardaré unos 40 minutos".

Impacto y empleo

"Mi hija tiene 33 años, hizo auxiliar de enfermería y trabaja en el servicio de ayuda a domicilio en el ayuntamiento. Mi hijo tiene 22 años y estuvo tres años cubriendo bajas de operador en la mina de oro. Y ahora lo acaban de hacer fijo. La mina sí que genera movimiento en Belmonte porque, por ejemplo, hay gente que tiene casas alquiladas gracias a la mina. Y da de comer a muchas familias. Eso hay que tenerlo en cuenta. Mucha gente de Belmonte trabaja en ella, si no fuera así un porcentaje alto no viviría aquí. Aunque creo que la mina podría hacer algo más para contratar a personal de la zona, deberían crear una bolsa de empleo con personal empadronado en el concejo belmontín. Todos sabemos lo que es una mina, aquí no vamos ahora a ocultar nada. Entonces, como yo siempre digo, si Belmonte se come el impacto ambiental, que también se pueda beneficiar del trabajo que genera esa actividad. Si tú buscas un ingeniero y en Belmonte no lo encuentras, está claro que no vas a meter a cualquiera y tendrás que buscarlo fuera, pero para un operador o para un palista a lo mejor tienes en la zona y creo que se debería de tirar más por la gente de Belmonte".

De paso a Somiedo

"Aquí hay sitios preciosos. En la zona alga, en Vigaña, en San Martín de Ondes, por la zona de Dolia... Sitios preciosos y rutas preciosas. Belmonte está sin explotar. Y en Belmonte también se ven muchos osos. No sólo están en Somiedo. La gente conoce Somiedo por el Parque Natural pero, a lo mejor hay más avistamientos de osos aquí que en Somiedo. En el trabajo, en Mieres, me da rabia cuando me preguntan: ¿pero dónde está Belmonte? Y yo digo: ‘Jolina, es el concejo que pasas cuando vas a Somiedo. Hay un cartel y todo, ¿qué ye que no lo ves?’ Me da rabia que digan eso. Belmonte es un sitio precioso".

Pero hay recursos

"Tenemos, por ejemplo, el cercado y el Aula del Lobo y el Museo de las Ayalgas de Silviella, que es de los mejores que puede haber en España. La gente queda alucinada con lo que hay ahí dentro. Lo que yo siempre dije que es una porquería es el Aula del Oro. Teniendo aquí una mina de oro de esas dimensiones hay que hacer un aula del oro en condiciones, bien hecha, como por ejemplo está el Aula del Lobo, que la verdad, está muy bien por dentro, explicado con pantallas, con todo, muy bien. Y luego, te llevan y haces el recorrido, un kilómetro y pico, pasas por el pueblo, por el centro, por el puente, por el río y te llevan hasta el cercano. Aunque también creo que necesita más aliciente, meter más animales, mejorar las instalaciones y el cuidado de las mismas".

La ESO y el pediatra

"La escuela hogar nos la quitaron hace años. Luego nos quitaron la ESO. Desde la asociación siempre lo reclamamos porque un niño con 11 años se tiene que marchar a Salas o a Grado a estudiar. Y si vives en Belmonte son más o menos 30 o 35 kilómetros. Pero si vives en un pueblo del concejo tienes que bajar en taxi desde tu casa a Belmonte a coger el autocar. Ese crío se levantará a las seis y pico de la mañana. Hasta los profesores de Grado y Salas nos lo dicen, que estos alumnos no están en igualdad de condiciones que el resto. No es lo mismo levantarse a las ocho que levantarse a seis y media. Y no es lo mismo llegar a casa a las tres que llegar a las cuatro, cuatro y pico a la tarde. Llegas, comes y de lo que menos ganas tienes es de ponerte a estudiar ni hacer nada".

"Y eso es una cosa que seguiremos luchando por ella, además de por conseguir una reforma del colegio público, que la necesita. Y luego está el pediatra. Ya de hace años nos lo fueron reduciendo hasta que ya ahora es sólo una vez al mes. Viene el último miércoles de mes. ¿Será que ahora los niños solo se ponen malos el último miércoles de mes? Total, que si tienes un niño que se pone malo tienes que ir a Grao o a Salas, con lo que la gente tira directa al HUCA. Y luego dicen que se masifica. Es una vergüenza. Y el pediatra es importante porque aquí, en los últimos tres años, hubo un montón de nacimientos. Ahora mismo hay más niños de menos de 16 años que había en 2013. No sé decirte por qué fue. Pero en la pandemia se pusieron todas las parejas a trabajar. Debió ser que no se pusieron mascarilla".

"Con ese boom que hubo de niños menores, yo creo que era el momento de volver a poner primero y segundo de la ESO. Nos la quitaron porque había bajado el número de alumnos, pero ahora en la escuela de 0 a 3 años ya hay unos 20 niños y niñas. No te voy a decir que pongan tercero y cuarto. Pero, no es lo mismo ir con 11 años que ir con 13 o 14 años. Y si nos instalara aquí primero y segundo de la ESO nos da más vida también. Porque te vienen profesores y es más vida para el pueblo. Y tendrían que evitar también tanto cambio de profesorado. Los interinos están un par de años en el Belmonte y luego, a lo mejor, los mandan a Llanes. Pues si lo vas volver a contratar, no me lo mandes a Llanes, déjamelo en Belmonte, que ya conoce los niños, ya conoce el ambiente, que le gusta estar aquí, que va al bar, a la tienda, que da vida al pueblo…".

"Tú en una zona rural, antes de irte a vivir, tú miras primero que tengas escuela, que tengas un centro médico, una farmacia… Y si empiezan a recortar el colegio, el pediatra, etc..., la gente no viene. Si la gente viene a la zona rural, es para evitar ir a la ciudad. Pero si luego me vas a mandar a la ciudad para que los niños estudien o vayan al médico pues entonces no vienes".

Las zonas muertas en la era digital

"Aquí hay zonas muertas para el móvil. Hay zonas como Santa Marina y alrededor donde la cobertura es casi imposible. Tienen una urgencia y se ven negros para llamar. Y la televisión, la señal de televisión también falla. Como haya una tormenta, falla muchísimo. ¿Y lo de internet? Me da rabia. Hablan de traer gente a teletrabajar, pero no tienen el servicio. Pon primero el servicio y luego trae la gente".

"Te cuento lo que pasa aquí, que es muy gracioso. Aquí tenemos la fibra desde el Puente San Martín a Belmonte de Miranda, la villa. En esos dos sitios es Movistar la que da el servicio. Pero el cableado que va desde Belmonte hasta San Martín, que son unos 10 km y que pasa por varios pueblos, eso lo lleva otra compañía, Adamo. Pues no hay manera de que te den el servicio. Y ves pasar el cable delante de casa y no nos ponen el servicio. Ya hemos hecho reclamaciones y aquí nadie sabe nada. No lo entendemos, no lo entiende nadie".