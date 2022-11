La vacunación contra el covid "vuela" en Asturias: algunos menores de 60 años ya tienen la dosis de refuerzo

La vacunación contra el covid va viento en popa en Asturias, que es la segunda más veloz de España solo superada por Galicia. Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, el Principado supera las 2,5 millones de dosis aplicadas y todo indica que a finales de este mes de noviembre se completará la protección a la población mayor de 60 años, grupo aconsejado por los médicos para recibir la segunda dosis de refuerzo junto a trabajadores sanitarios y sociosanitarios. En áreas como Gijón este mismo miércoles tenían previsto concluir la protección de entre 60 y 64 años.

Así las cosas, en los últimos días, el Servicio de Salud del Principado (Sespa) ha empezado a llamar a personas de menos edad para la vacuna. Estos últimos son ciudadanos que entran dentro del grupo de "vulnerables". En el área gijonés este mismo jueves prevén empezar la administración de dosis a los inmunodeprimidos.

Los menores de 60 años que están siendo llamados forman parte del algún grupo de estos, según la estrategia marcada por el Ministerio de Sanidad:

–Padecer enfermedades crónicas cardiovasculares, neurológicas o respiratorias, incluyendo displasia broncopulmonar, fibrosis quística y asma.

–Diabetes mellitus.

–Obesidad mórbida (índice de masa corporal ≥40 en adultos, ≥35 en adolescentes o ≥3 DS en la infancia).

–Enfermedad renal crónica y síndrome nefrótico.

–Hemoglobinopatías y anemias

–Hemofilia, otros trastornos de la coagulación y trastornos hemorrágicos

–Crónicos, así como receptores de hemoderivados y transfusiones múltiples

–Asplenia o disfunción esplénica grave.

–Enfermedad hepática crónica, incluyendo alcoholismo crónico enfermedades neuromusculares graves.

–Inmunosupresión (incluyendo las inmunodeficiencias primarias y la originada por la infección por VIH, por fármacos –incluyendo tratamiento con eculizumab-, en los receptores de trasplantes y déficit de complemento).

–Cáncer y hemopatías malignas.

–Implante coclear o en espera del mismo.

–Fístula de líquido cefalorraquídeo.

–Enfermedad celíaca.

–Enfermedad inflamatoria crónica.

–Trastornos y enfermedades que conllevan disfunción cognitiva: síndrome de Down, demencias y otras.

–Personas institucionalizadas de manera prolongada.

–Mujeres embarazadas en cualquier trimestre de gestación y mujeres durante el puerperio (hasta los 6 meses tras el parto y que no se hayan vacunado durante el embarazo en esta campaña 2022-2023).

–Convivientes con personas con alto grado de inmunodepresión.

No obstante, la Consejería de Sanidad tiene previsto continuar llamando a personas mayores de 60 años que por algún motivo (no atender al teléfono, no poder vacunarse aún por haber padecido el covid hace dos meses o menos, no poder acudir ala cita programada) no han sido protegidos con la segunda dosis de refuerzo.