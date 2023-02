Vigil ve en la ley de uso la alternativa "sensata" al "salto mortal" de la oficialidad

En Asturias "es excesiva la capacidad de olvido", pero también "la de creer que en cada tiempo se inventa la mantequilla". El retrato es de Juan Luis Rodríguez-Vigil y le sirve para defender el valor y la pertinencia de la memoria, el estímulo del "pensamiento crítico" y, en definitiva, la necesidad y utilidad del libro que ayer se presentó en el Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA). "Historias y prospectivas sobre cuarenta años de autonomía asturiana", una obra que el expresidente del Principado codirige junto al síndico mayor de la Sindicatura de Cuentas, Roberto Fernández Llera, recopila los frutos del ciclo de charlas que la institución dedicó hace ahora un año a diagnosticar la vigencia, las debilidades, fortalezas y eventuales necesidades de reforma del Estatuto de Autonomía en su cuadragésimo cumpleaños.

El volumen, de vocación "poliédrica", combina trece voces de extracción profesional diversa en un empeño que "llama a la memoria, pero también a la idea clara de que las instituciones construyen sobre lo construido" y asume la pretensión "pedagógica", sigue Rodríguez-Vigil, de transformar en "acciones positivas las rutinas e inercias que están muy presentes en la sociedad y las instituciones asturianas". Para eso sirve esta obra, concluye. Para contribuir a ello aportando a los dirigentes actuales dosis muy necesarias de "conocimiento y reflexión…"

La ruta que emprendió a través de las aportaciones muy diversas que se recopilan en el libro condujo al expresidente hasta el asunto que más quema en las propuestas recientes de reforma del Estatuto, tanto que el estatus jurídico y la situación del asturiano son objeto hasta de tres aproximaciones distintas en la obra. Llegó Vigil a la llingua y destacando la contribución "luminosa" que sobre ella hace en la obra Victoria Rodríguez Escudero, exconsejera con Sergio Marqués y "madre" de la ley de uso y promoción del asturiano, celebró las posibilidades que tiene el desarrollo de "una normativa normal" para evitar "entrar en los excesos que pueden generar discordias". No lo dijo expresamente, pero el exceso sería la oficialidad que va a seguir defendiendo el PSOE de cara a las elecciones de mayo y que, a su juicio, tiene una alternativa "muy sensata" en lo que ya está escrito en esa ley de 1998, que Vigil ve "muy adecuada al medio asturiano". Entre el público de la presentación de ayer escuchaba la exconsejera, con la que el expresidente socialista comparte el juicio sobre "la enorme potencialidad que tiene esta ley si es adecuadamente tratada e implantada en lugar de dar ese triple salto mortal, tipo Pinito del Oro, hacia un futuro que no sabemos adónde puede llevar".

Como exconsejero y estudioso de la evolución del sistema sanitario, Rodríguez-Vigil firma en el libro un diagnóstico "con visión crítica" sobre la salud de la sanidad asturiana, un espacio "que ha sido modélico" y renquea, en el que de un tiempo a esta parte "prima más la inercia que la valentía" y necesita "ajustes de entidad". "El crecimiento imparable de las pólizas de seguro privado", afirma el expresidente, "revelan que la gente no tiene ni la esperanza ni la confianza en que los problemas que plantea se le resuelvan de la manera adecuada". Su idea no es quitar hospitales, aclara, sí "transformar" los actuales, que responden a un tiempo de desarrollo distinto de las comunicaciones "en el que podían ser autosuficientes", mientras que "ahora hay otros medios que requieren el establecimiento de redes".

"Luces largas"

Rodríguez-Vigil y Fernández Llera destacaron en la presentación las aportaciones que, entre otros, hacen en el volumen el exrector de la Universidad de Oviedo Juan Vázquez, el economista Carlos Monasterio, su colega y exconsejero de Agricultura Jesús Arango, el expresidente Pedro de Silva o el jefe actual del Ejecutivo autonómico, Adrián Barbón. También tiene su aportación la exvicepresidenta del Gobierno Teresa Fernández de la Vega, que abrió las jornadas del RIDEA en diciembre de 2021.

Parafraseando a otra de las autoras, la presidenta del Consejo Consultivo, Begoña Sesma, Roberto Fernández Llera hizo suya la convicción de que el Estatuto "no caduca, pero envejece", y defendió igualmente la pertinencia del abordaje del periodo histórico a través de este "coro de voces" que confluye en un libro que funde a la generación de los padres del Estatuto con la de quienes han crecido con él y que quiere ser "no sólo un retrovisor de historias, también una luz de cruce, casi una luz larga, sobre el futuro y los desafíos que debe afrontar Asturias desde su autogobierno". Entre ellos, la reforma del Estatuto, sí, pero además "la compleción del vigente, porque hay competencias que la autonomía no ha asumido, y el desarrollo cada día más eficaz de todas las que el Principado ha venido asumiendo desde los años ochenta".