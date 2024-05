Zapico se desmarca de la gestión en Sedes: "No compartimos lo que se hizo"

El consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, se desmarcó ayer de la gestión del primer gobierno de Adrián Barbón en la constructora semipública Sedes y calificó de "preocupante y alarmante la situación que empezamos a atisbar". El único consejero de IU Convocatoria por Asturias en el actual ejecutivo autonómico se manifestó en esos términos en su comparecencia en comisión en la Junta General, que fue solicitada por el PP para conocer los detalles de un crédito suscrito por Sedes para cubrir con cuatro millones la compra de bloques de pisos en Yeles (Castilla-La Mancha).

"Es difícil poder justificar decisiones que son visiblemente anteriores a mi llegada a la Consejería. Yo prometo el cargo el 1 de agosto de 2023. No puedo justificar decisiones que no tengo ni porqué compartir", argumentó Ovidio Zapico. Casi acto seguido fue todavía mucho más explícito en su desacuerdo con la operación de capital aprobada por la junta extraordinaria de Sedes en noviembre de 2021 y formalizada en febrero de 2022. "No compartimos lo que se hizo en Sedes", declaró Zapico en una de sus respuestas al diputado José Agustín Cuervas-Mons. Este último había pedido la comparecencia para conocer los detalles de una operación advertida en un informe de la Sindicatura de Cuentas. La referida ampliación de capital, que también permitió asumir deudas contraídas por una sentencia y por defectos de construcción en La Ería y La Talá, respectivamente, "terminó un mes antes de llegar al Gobierno nosotros".

"Bueno, pero el Gobierno que realizó esa operación también estaba presidido por Barbón", rebatió el diputado popular Cuervas-Mons, que preguntó a Zapico si será necesario, tal y como sugirió la Sindicatura, que Sedes acuda a una nueva ampliación de capital. "Puede ser necesaria en un corto plazo de tiempo", admitió el titular de la cartera de Ordenación del Territorio y Vivienda.

Los diputados José Cuervas-Mons (PP) y Gonzalo Centeno (Vox) reprocharon que una sociedad como Sedes, de mayoría accionarial pública (40% Principado y 20% SRP) y con 40% restante en manos de Unicaja se dedique a promover pisos y chalés en Castilla-La Mancha. "No entiendo el objeto de promover y competir con el mercado libre de vivienda en Puebla de Don Fadrique", concedió Zapico quien, no obstante, prefirió "mirar al futuro" y reveló que su consejería y la de Hacienda presentarán "en unas semanas, propuestas acerca de "la viabilidad de futuro de Sedes". El diputado de Vox fue rotundo y mantuvo que en la promoción de Toledo "se cubrió con dinero de los asturianos una operación especulativa de Unicaja. Es un fraude de libro".

La respuesta de Zapico también fue clara: "Comparto la preocupación y el disgusto porque una empresa pública se dedique a ese tipo de actividades. Pero más allá de hablar del pasado hay que buscar soluciones de futuro".

En otro punto de esta misma comisión, Zapico reconoció que es "muy difícil" poder compatibilizar los intereses y la actividad del sector pesquero de Asturias con las instalaciones de energía eólica marina, en respuesta al diputado Manuel Cifuentes (PP). "Estoy con los pescadores asturianos", aseguró el Consejero, que pidió "hacer una reflexión y pausar los tiempos" ante el desarrollo de los parques eólicos marinos.