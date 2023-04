Frank de Cuesta vive dedicado a cuidar la naturaleza, divulgar sobre ella y extender el respeto a todas especies animales. Y lo hace con sus peculiares maneras. Porque sí, él es único en su especie. Y está demostrando una habilidad innata no solo como comunicador sino también como repartidor de zascas.

Al herpetólogo y experto en reptiles leonés no le tiembla el pulso, ni le importa pisar cualquier charco. Y eso que va en crocs. Pero él nació para mojarse, y eso no resulta indiferente a nadie. Máxime cuando te mueves en un mundo como las redes sociales donde, bajo el amparo de la muchedumbre y el anonimato, la gente se desata con facilidad y no se corta. Pero Frank Cuesta sabe adaptarse al medio.

Frank Cuesta se moja con todo

Quien pasase por formatos televisivos como Frank de la Jungla o Wild Frank opina de todo. Así lo hizo, por ejemplo, tras un vergonzoso comentario que hizo Risto Mejide en las Campanadas de Mediaset. El polémico presentador recibió un aluvión de críticas por las polémicas palabras que pronunció durante la retransmisión y que estaban dirigidas a sus rivales, Cristina Pedroche en Antena 3 y Ana Obregón en TVE.

"¿Hay algo que anunciar? ¿Un embarazo? ¿La muerte de un ser querido? Eso siempre da audiencia", soltó el presentador en pleno directo. Un comentario de mal gusto sobre el que opinó Frank Cuesta en redes sociales. El que fuera presentador de formatos como 'Frank de la jungla' escribió este lunes un contundente mensaje en su cuenta de Twitter. "A mí se me murió un hijo muy pequeño (hermano gemelo de Zape)", comienza diciendo junto al vídeo del momento en cuestión: "No quiero ni pensar lo que siente Ana Obregón cada día".

La sentencia de Oviedo a favor de Frank Cuesta y su ensalada de zascas

Ahora, Frank Cuesta ha sacado a pasear por las redes sociales una sentencia que ganó en un juzgado de Oviedo en 2014. Lo ha hecho en forma de un gran ristra de zascas para callar a los no pocos haters que tratan de ponerle verde en las redes. "Venir a por más…. Pero de uno en uno", ha soltado recordando la resolución judicial.

El hecho en sí fue una denuncia de la Asociación Herpetológica Española acusándole de estresar a los animales tras unas imágenes emitidas y rodadas en el Principado de Asturias, en las que exhibía una serpiente. Los juzgados le acabaron dando la razón a Frank Cuesta, asegurando que no hubo tal maltrato o estrés del animal salvaje y respaldando su actuación, en la que además lanzaba un mensaje de respeto a los reptiles, tradicionalmente vilipendiados y temidos.

Esa asociacion me llevo a juicio por lo que decian que estresaba serpientes…. Y gane el juicio!!!!!!! demostrando que subnormales como tu… no haceis ningun bien a la naturaleza y envidiais a los que a nuestra manera demostramos que las serpientes son beneficiosas y no hay que… https://t.co/YKnWVwFL1s — Frank Cuesta (@Frank_Cuesta) 25 de abril de 2023

Así ha respondido (siempre a su estilo) estos días Frank Cuesta a alguien que criticó su trato a la fauna: "Esa asociación me llevó a juicio porque decían que estresaba serpientes…. ¡Y gane el juicio!!!!!!! Demostrando que subnormales como tú… no hacéis ningún bien a la naturaleza y envidiáis a los que a nuestra manera demostramos que las serpientes son beneficiosas y no hay que hacerles daño. Ahora, por favor, métete el dedito en el culo y mira hacia arriba, sácate una foto y ponla de perfil".

En varias ocasiones ha repartido zascas recordando la sentencia absolutoria del tribunal asturiano. Frank Cuesta está en España para afrontar nuevos proyectos audiovisuales, y en sus aventuras ha coincidido con Cristina Seguí y El Xocas. Compañeros de viaje que están dando mucho que hablar. Como todo con Frank, tan cómodo agarrando una serpiente como repartiendo zascas por las redes.

El Frank más solidario

Pero no solo de zascas y polémicas vive Frank Cuesta. Tampoco solo de la naturaleza y de los animales. Aprovechando su popularidad y notoriedad también se embarca en causas solidarias. Así está haciendo campaña para que PSOE y Podemos desbloqueen la ley que mejora la atención a pacientes con ELA.