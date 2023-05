"Este tipo de eventos son muy interesantes, pues por parte de los clientes se les brinda la oportunidad, de visitar varias marcas en el mismo recinto y evento; también es una buena oportunidad para los concesionarios el poder mostrar a los clientes sus nuevos productos, como son las marcas chinas DFSK o SWM. También es un buen escenario, para el lanzamiento de nuevos vehículos o posibles re-styling", comenta Luis Ardit, gerente del concesionario Asturdai, del grupo Resnova, que estará del 11 al 14 de mayo en la Fábrica de Armas de Oviedo con una amplia representación de automóviles Hyundai, Subaru, Ssangyong, DFSK, SWM. "Y, como Artedo Motor, con las marcas italianas, Fiat, Alfa Romeo, Jeep y Abarth", destaca Ardit.

Aunque reconoce que el sector de la venta de automóviles ha atravesado tiempo mejores, desde el concesionario oficial confían en que la situación repunte pronto, algo a lo que pueden ayudar iniciativas como esta feria del motor "Ciudad de Oviedo" que celebra su segunda edición. "El sector no está atravesando su mejor momento. La inflación, los tipos de interés, así como los ambientes bélicos que nos rodean, no nos están ayudando para nada como estímulo en la compra, pues esto provoca que cambiar de coche no sea actualmente una prioridad", lamenta Luis Ardit, quien también destaca que las previsiones son halagüeñas. "Se espera seguir creciendo. También tenemos que tener en cuenta que en el año 2022 había muchas limitaciones de producto debido al problema de semiconductores y transportes, y este año mejoran algo las producciones y algunas marcas que las tenían muy limitadas empiezan a tener más unidades y esto también ayuda", asegura.

A esto se le une el excelente momento que atraviesan desde hace algunos años los vehículos de ocasión, la opción a la que cada vez recurren más compradores. "El vehículo de ocasión está actualmente posicionado en un precio medio de 19.000€ euros. Realmente, en lo que se ha convertido es en una posible alternativa a un coche nuevo".

A la feria que comienza mañana en Oviedo, el concesionario oficial Asturdai acudirá con destacadas novedades que, con total seguridad, harán las delicias de los miles de visitantes que se esperan en el recinto. Entre ellas, el nuevo Jeep Avenger, "nombrado recientemente ‘Mejor Coche de Año en Europa 2023’ ó, en el caso de Hyundai, el modelo Ionic 6, también nombrado recientemente como ‘Mejor Coche de Año en el Mundo 2023’" desvela Luis Ardit..