El Banco de Alimentos, en números rojos

Que nadie se lleve a engaños. Las estanterías repletas ahora de cajas de conservas, legumbres, galletas, pasta y otros productos se quedarán en pocos días vacías. En la gran nave del Banco de Alimentos de Asturias en Argame (Morcín) distribuyen en la actualidad la última remesa del Plan Fead de la UE para ayudar a las familias desfavorecidas, unos 130.000 kilos de comida –la mitad que en 2022– que se repartirán por toda la región. "Cuando acabemos, aquí no quedará casi nada", lamenta el presidente, Bernardo Sopeña.

La cuenta del Banco de Alimentos está, por así decirlo, en números rojos. "Es la tormenta perfecta, todo influye para que caigan las donaciones. Desde el año pasado notamos que iban bajando, pero este ha sido especialmente duro. Cada vez más, se ha donado casi la mitad de alimentos. No solo son la crisis generada por la guerra de Ucrania que ha hecho subir los precios, sino que también la sequía influye para que haya merma de productos", abunda Sopeña.

A pocos metros del presidente aparca una furgoneta del Mercadona con la denominada "merma", alimentos frescos excedentes, unos 1.000 kilos diarios que les entregan distintas empresas de la región. Alberto López, Alejandro Álvarez, Miguel Ángel Bernal y Aladino Fernández se encargan de descargar las cajas, pesarlas, revisar el contenido y clasificarlas. En 24 horas como máximo se enviará a sus destinatarios, en este caso, entidades como la Cocina Económica. El Banco se nutre también en fresco de Mercasturias (dos visitas a la semana para recoger excedente, unos 100.000 kilos al año), del programa "Si vale" con productos donados por firmas de catering (5.000 kilos al año), el citado plan Fead y las famosas "operaciones kilo".

Éstas últimas son las "más potentes", apunta Sopeña, las que aportan el grueso de los alimentos. Pero de un tiempo a esta parte no. Esto ha llevado al Banco a convocar una recogida extraordinaria esta primavera "por primera vez en la historia. Hasta ahora solo se hacía la de noviembre, para Navidad. Pero nos vemos en la necesidad de hacer otra porque si no, no llegamos a cubrir la demanda de las 14.000 personas con necesidades que nosotros atendemos a través de distintas entidades de consumo, cerca de 150".

Esa nueva "operación kilo" será los días 2 y 3 de junio en distintos supermercados. ¿Qué aportar? "Todo vale", dicen al unísono Juan José Cima y Pepa Cañadas, secretario y vicepresidenta del Banco de Alimentos. Sopeña concreta: "La leche y el aceite son los productos que más escasean, son de los que más se han encarecido".

La actividad no para en la nave, con capacidad para 750 palés. A todos los que allí trabajan –una 20/25 personas cada semana– les encantaría verlos repletos siempre.