Letizia se baja de los tacones... y el Presidente asturiano coge el bastón

Los pies traen de cabeza a la Reina Letizia, quien no va a tener más remedio que abandonar los tacones por mucho que se resista a ello. Ha aprendido a convivir con un neuroma de Morton (inflamación de los nervios alrededor de los dedos) en su pie izquierdo y una metatarsalgia (inflamación en los metatarsos) en ambos, lo que le ha obligado a rebajar sus tacones y en más de una ocasión tirar de zapato plano, sin olvidar el reciente besamanos en la corte holandesa que tuvo que hacer sentada para mitigar el dolor. No obstante, de vez en cuando cuela en sus estilismos sus adorados estiletos de altura.

La reina Letizia se fractura un dedo del pie derecho en un accidente doméstico / EFE

Pero ahora no le ha quedado más remedio que ceñirse no solo al zapato plano sino también ancho y cómodo después de haberse fracturado la falange proximal del dedo central del pie derecho. Según han explicado, se dio un golpe contra una mesa, cuando iba descalza, hace unos días cuando estaba en su residencia del Palacio de la Zarzuela. Así las cosas este mismo lunes no le quedó otra que plantarse en el Teatro Real para asistir a un concierto organizado por la Fundación Princesa de Gerona con deportivas y cojeando.

"Una mala suerte. Pero esto se cura. No sabía lo que tenía hasta que me hice la radiografía", explicó la Reina, de 51 años, al ser preguntada por los periodistas. Luego la Casa Real concretó que se le ha practicado una sindactilia terapéutica: vendar dos dedos contiguos para favorecer la inmovilización de la falange afectada. Después del golpe y pese al dolor, Letizia lo fue dejando. De hecho, se fue a la Academia de Zaragoza el fin de semana con el Rey Felipe en su jura de bandera. Allí lució tacón bajo y se mostró impertérrita. La procesión iba por dentro, porque después no tuvo más remedio que ir al médico, pues el dolor aumentó y le salió un moretón. Tras una placa se determinó el alcance de la lesión. Los médicos le han recomendado hielo y guardar reposo en la medida de lo posible. Pero a ella le ha salido esa vena asturiana, sufridora y resiliente, y ha dicho que de baja, nada. Su agenda seguirá llena de actividades.

Adrián Barbón, con bastón, este lunes, en Oviedo. |Efe / Mariola Riera

Agenda limitada de Barbón Una calcificación del talón de Aquiles en el pie izquierdo ha obligado al presidente del Principado, Adrián Barbón, a limitar su agenda y echar mano del bastón para desplazarse. Este lunes lo estrenó en sus actos públicos: a la mañana visitando la exposición de Conceyu Bable en Oviedo y a la tarde, en Avilés, en el Niemeyer. Barbón, de 45 años, tuvo que ausentarse por la lesión el pasado viernes del Consejo de Gobierno celebrado en Amieva y delegó en la vicepresidenta Gimena Llamedo. A la tarde, acudió al Día de les Lletres en el Campoamor apoyado en un paraguas, y el sábado intervino por videoconferencia en un acto en Salamanca al no poder desplazarse. Él mismo explicó en Avilés su dolencia, que le ha obligado a echar mano del bastón.

Suscríbete para seguir leyendo