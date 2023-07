Así cerraron la campaña electoral los cuatro grandes partidos en Asturias

Los socialistas asturianos ayer su campaña en Oviedo con un acto en el que la cabeza de lista al Congreso, Adriana Lastra, estuvo arropada Nadia Calviño, vicepresidenta del Gobierno, y por Adrián Barbón, presidente del Principado. Lastra sostuvo que "el único voto posible" es al PSOE y, en línea con sus mensajes de los últimos días, identificó al Partido Popular con la derecha más radical: "El PP es Vox". "Los gobiernos del PP nunca necesitaron a Vox para recortar derechos porque ellos son Vox; esa es la verdad", enfatizó. Y pidió a los ciudadanos "no caer en el error de pensar que el problema es Vox sino "un PP tan ‘derechizado’".

La Federación Socialista Asturiana (FSA) culminó su caravana electoral con un mitin-espicha en el Llagar Herminio de Colloto. Antes del acto, Nadia Calviño apuntó contra las manifestaciones que ha realizado Alberto Núñez Feijóo sobre la economía española: "No tiene un pase que ignore los buenos datos económicos y lo más básico de la normativa europea aplicable a los presupuestos públicos o que se atreva a decir sin inmutarse que si llega al Gobierno no cumpliría las reglas fiscales europeas". En su opinión, esa actitud situará de nuevo a España en el club de los "países que no cumplen y no dan confianza a los mercados internacionales". "No se pueden tirar por la borda el trabajo de estos años para recuperar la imagen del país, la confianza con una política económica que funciona, con responsabilidad fiscal, justicia social y reformas modernizadoras para el futuro de los jóvenes", añadió Calviño.

La Ministra Calviño remarcó que con el Gobierno de Sánchez se ha conseguido que los fondos europeos lleguen y se inviertan en proyectos estratégicos "claves para el presente y el futuro de los jóvenes" y que van a permitir que "Asturias lidere el cambio tecnológico y desarrolle e impulse la nueva economía verde y digital".

Nadia Calviño aludió también a la controversia sobre el posible pago por el uso de las autovías a partir de 2024. Según su criterio, "es asombroso que el PP se atreva a hablar de peajes cuando fueron sus gobiernos los que construyeron autopistas de pago que tuvieron una gestión desastrosa", en alusión a infraestructuras que han sido "rescatadas" con 4.000 millones de euros de dinero público. La Vicepresidenta incidió en que con el actual gobierno se han recuperado peajes que fueron venciendo, mientras que en Asturias si se mantiene el de la autopista del Huerna es "porque el PP extendió la concesión".

Adrián Barbón aseguró que los gobiernos socialistas son los ejecutivos que "dan mejor ejemplo". "Frente a la inestabilidad y la crispación, son capaces de gobernar enfrentándose a la tensión, el insulto y el miedo" de la derecha.

Llamazares (PP) pide un masivo voto para cambiar al Gobierno de la «mentira»

La cabeza de lista del PP al Congreso de los Diputados, Esther Llamazares, ha pedido este viernes, al cerrar en Gijón la campaña electoral en la región, la movilización de un voto masivo para acabar con un Gobierno socialista que bajo la presidencia de Pedro Sánchez representa «la división, el miedo y la desvergüenza».

En un mitin celebrado en la tarde de ayer en el Museo del Pueblo de Asturias como cierre de campaña de los comicios generales, Llamazares señaló, ante unas 300 personas, que «el Partido Socialista solo sabe hacer la campaña de la mentira, la crispación y del enfrentamiento». «Os pido que nadie se quede en casa, hay que cambiar esto porque vamos en muy mal camino» en alusión al Gobierno de coalición de Sánchez y «este domingo tiene que ser el domingo de Feijóo», ha destacado Llamazares.

Mientras, el candidato al Senado, Pablo González, ha solicitado por su parte que en las horas que quedan hasta la apertura de las urnas cada simpatizante se esfuerce en convencer a sus allegados a votar al PP para «pegarle una patada en el trasero a Pedro Sánchez». A su juicio, «el Partido Socialista ha dividido y enfrentado a cuarenta millones de españoles por su propio interés electoral», por lo que ha instado a «desalojar a Sánchez del Palacio de La Moncloa para recuperar el futuro» de España, mientras que su candidato, Alberto Núñez Feijóo «gobernará y unirá a todos los españoles».

Esther Llamazares también manifestó ayer, en Avilés, que «la gente quiere moderación, volver al sentido común, al debate sereno y a las políticas en las que quepa todo el mundo». Y añadió que «acabamos de ver en qué se traduce y qué significan los gobiernos de coalición de izquierdas, con este socialismo rancio, maleducado, grosero e irrespetuoso», ha dicho Llamazares en relación a los debates que «lamentablemente» aprovechan para faltar al respeto al PP. En este caso, se refería a la actividad municipal avilesina, donde es portavoz popular. Llamazares ha invitado a todos los ciudadanos que quieran saber cómo es una coalición de izquierdas a que vean el pleno municipal de Avilés y comprueben cómo se utiliza «la provocación, el insulto y el macarrismo socialista en estado puro en las instituciones».

Llamazares realizó estas declaraciones en el último día la campaña electoral, que ha coincidido con el pleno municipal de Avilés, donde ejerce la labor de portavoz municipal de su grupo, frente al gobierno de coalición de PSOE y Cambia Avilés. Y el mismo día en el que se anunció el acuerdo programático de los socialistas e IU para gobernar el Principado.

Cofiño: «Hay una sensación muy positiva de poder ganar las elecciones»

El candidato de Sumar Asturias al Congreso, Rafael Cofiño, ha realizado este viernes un llamamiento a todos los ciudadanos progresistas para que apoyen la formación de un Gobierno de izquierdas en España que ponga «freno» a las políticas de recortes de la derecha y la ultraderecha.

En el último acto de campaña de la coalición celebrado en Mieres, Cofiño se ha mostrado convencido de que «va a haber remontada» y que a partir de mañana domingo habrá un ejecutivo progresista, con la candidata de Sumar, Yolanda Díaz, como la «primera mujer presidenta del Gobierno» de este país. El cabeza de lista de la coalición al Congreso por Asturias ha asegurado que Sumar ha sido el «único partido que, en toda la campaña, frente al ruido y la furia, ha ofrecido las mejores propuestas políticas para España y Asturias».

Una vida mejor

«Sabemos que lo que tenemos enfrente es un discurso de odio, lleno de mentiras y con comentarios claramente machistas por parte de Feijoo y Abascal, en estos últimos días», ha subrayado Cofiño, quien ha dicho que, en contra, Sumar, «ofrece propuestas para conseguir una vida mejor para la mayoría».

Cofiño manifestó que, a su juicio, «hay una sensación muy positiva de poder ganar las elecciones el domingo, con un movimiento progresista fuerte en los últimos días», frente a las opciones de la derecha que hacen peligrar «los derechos de la ciudadanía».

El candidato de Sumar Asturias al Congreso de los Diputados aseveró que los programas que defienden tanto el PP como Vox «no servirán para mejorar las cifras de desempleo, ni las pensiones. Mantienen un discurso que va contra las mujeres y el feminismo en España. Hay ruido, mentiras y no hay propuestas para mejorar la vida de los españoles y de los asturianos».

Figaredo (Vox) completa en Candás su periplo por los mercados de la región

José María Figaredo, cabeza de lista de Vox al Congreso por Asturias, ha protagonizado una campaña sin mitines convencionales y centrada en recorrer los mercados de la región. Ayer completó ese periplo acudiendo a la Feria de la Conserva de Candás.

En los últimos días, Figaredo, diputado durante la última legislatura, ha incidido en lla industria y la educación. Así, hizo un llamamiento a «descriminalizar» el sector fabril. Y dijo sobre el capítulo educativo: «Tenemos que recuperar una educación pública de calidad, sacar el adoctrinamiento ideológico de las escuelas y volver a darle fuerza al sistema educativo público español garantizando la libertad de educación y ese engranaje con la educación concertada y con la educación religiosa».