Al paro después de 30 años como profesores de FP: "En todo el país se ha resuelto, menos en Asturias"

Son casi una veintena. Durante tres décadas ininterrumpidas han ejercido como profesores de FP en institutos públicos de Asturias. Tienen entre 55 y más de 60 años. Y desde el pasado día 1 están fuera del sistema educativo, en paro y sin expectativa alguna de ser llamados de nuevo por la Consejería de Educación.

Los protagonistas de esta situación son el colectivo de Profesores Técnicos Interinos de Formación Profesional que han quedado excluidos del proceso para dar plazas fijas a interinos de larga duración que está en marcha en todas las administraciones públicas del país. Han quedado fuera tanto del concurso de méritos como de las oposiciones.

"Es incomprensible, injusto e inconstitucional", proclaman, entre irritados y desesperados. "Para muchos de nosotros, nuestro sueldo es el único que entra en casa", añaden. Ante el obstáculo legal –una norma de ámbito nacional– que se ha interpuesto en su camino justo en la recta final de su carrera docente, subrayan: "En todas las comunidades autónomas lo han resuelto salvando los derechos de los profesores afectados. En todas, menos en Asturias, donde el Gobierno tanto presume de ser de izquierdas y progresista".

En Ceuta y Melilla, territorios gestionados directamente por el Ministerio de Educación, la ministra Pilar Alegría "ha dado una solución satisfactoria a nuestros compañeros", indican. Y se preguntan: "¿Cómo se puede entender que la Ministra aplique la normativa de una manera y permita a una comunidad autónoma aplicar esa misma norma en sentido contrario?".

¿La clave de su problema? Que no tienen en su currículum una carrera universitaria. Son técnicos especialistas, título que antaño se obtenía al cumplimentar cinco cursos de Formación Profesional y que les habilitaba para ejercer enseñanzas técnicas. La nueva Ley de Formación Profesional acarrea la eliminación del cuerpo de profesores técnicos de FP y su integración en la plantilla de docentes de Secundaria. Sin embargo, esta inclusión requiere tener una carrera universitaria.

"Hemos formado a miles de profesionales asturianos durante lustros, tenemos nuestra carerra docente, hemos superado las evaluaciones docentes y ahora, de repente, resulta que no servimos y nos echan al paro", lamentan al unísono Carmen Gómez Fernández, Ángel Aller Roces, Rafael Callejón Berbes, Alejandra González García, Jesús Antuña Fernández y Margarita Prieto Hevia, profesores de FP de diversas disciplinas.

La batalla de este colectivo de profesores se inició casi hace un año, cuando entró en vigor la nueva Ley de Formación Profesional. Desde 2014, su itinerario laboral venía determinado por el Acuerdo de Interinos suscrito ese año, cuya comisión de seguimiento –en la que participan los sindicatos– interpretaba y concretaba la gestión de las bolsas de empleo y de las listas. A raíz de la aplicación de la nueva normativa, estos docentes se consideran "olvidados" por sus representantes sindicales.

Ante una situación que definen como "radicalmente injusta", reiteran su petición de ser recibidos por la consejera de Educación, Lydia Espina, o por el presidente del Gobierno regional, Adrián Barbón: "No vamos a parar en esta pelea por recuperar nuestra dignidad como profesionales de la enseñanza pública asturiana", enfatiza Carmen Gómez, profesora de FP en el IES Cuenca del Nalón y portavoz del colectivo. De persistir esta situación, añaden los docentes, "nuestro siguiente paso será reclamar la dimisión de la Consejera".

Lo sucedido hasta la fecha lo califican como "una evidente falta de voluntad política" por parte del Ejecutivo autonómico, toda vez que "por nuestra cercanía a la jubilación no es difícil buscarnos una alternativa razonable". Los profesores técnicos enfatizan que "no queremos promesas, sino soluciones". Y apostillan: "No somos profesores de segunda".