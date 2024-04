Canteli: "Si digo que me alegro de que siga Villaverde mentiría, pero le deseo lo mejor"

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, no se alegra de la victoria del catedrático de Derecho Constitucional Ignacio Villaverde en las elecciones a Rector de la Universidad de Oviedo, en las que revalidó su cargo por seis años más, pero desea que a la institución le vaya bien y que cambie la relación con la capital. Así lo dijo ayer, a preguntas de los periodistas, y de forma muy directa: "Si os dijera que me alegré de que repitiera estaría mintiendo, pero al margen de eso le deseo lo mejor por el bien de la Universidad". Canteli afeó después algunos anuncios del Rector: "Esas cosas que dice que va a hacer, y que no hizo en los últimos años, ¿por qué no als hizo? Que las haga, lo deseo de corazón. Deseo que la Universidad crezca y que respete a Oviedo, cosa que no hizo en este primer mandato. Espero que en el futuro sí lo haga, como capital y como sede universitaria", concluyó.