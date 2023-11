Barbón considera que el pacto PSOE-ERC permitirá a Asturias recibir "igual trato" que Cataluña

"Pido igualdad de trato, lo pedí antes, lo pido ahora y lo pediré en el futuro, cuando nos toque afrontar esta negociación o me toque plantearlo al Gobierno de España. Y eso significa que también en Asturias tendríamos que ver condonada una parte de nuestra deuda viva", reaccionó en la tarde de ayer el presidente del Principado, Adrián Barbón, antes de conocer en detalle el documento firmado por socialistas y republicanos para Cataluña. Una vez leído el texto, Barbón añadió en sus redes sociales: "Asturias siempre pedirá igualdad de trato. Y por lo que leo en el documento, así se establece la posibilidad".

En ese documento se enuncia de forma genérica que la porción de deuda de cada región que se perdonará será una parte de "la originada por el impacto negativo del ciclo económico". Se refiere al magno aumento de los débitos que se produjo entre 2007 y 2014, por el hundimiento de los ingresos públicos durante la llamada Gran Recesión. Es el envoltorio con el que se justifica la decisión para Cataluña: que el crecimiento de su deuda fue consecuencia de aquella crisis, no de una gestión manirrota de los recursos públicos. Entre los años referidos, los débitos catalanes se cuadruplicaron (aumento del 309%), algo que también ocurrió en Asturias e incluso con más intensidad relativa (367%). Pero hay un abismo entre ambas regiones en los datos más pegados al terreno: la deuda catalana equivalía a fines de 2022 a 10.849 euros por habitante, frente a los 4.197 euros de la asturiana. Tal distancia no puede explicarse por completo con las diferencias de recursos recibidos del sistema de financiación autonómica: Asturias aventajó a Cataluña durante la mayor parte del período 2008-2021, pero la divergencia ha tendido a diluirse en el último lustro.

De los términos del acuerdo PSOE-ERC se infiere que la base para determinar las cantidades que se perdonarán a cada región estará en relación con el aumento de deuda registrado durante la Gran Recesión. A Cataluña se le condona el 31% de ese incremento (15.000 millones de un total de 48.700). Con el mismo criterio, Asturias podría aspirar a un máximo cercano a 850 millones. Asturias le debe casi exactamente esa cantidad al fondo de auxilio que financia el Estado (858 millones).

El Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno (PP) tomó ayer la iniciativa de pedir también un "trato de igualdad" para su región, pero con base en otro criterio objetivo: la población. Si a Cataluña se le perdona el equivalente a 2.100 euros por habitante (incluidos el ahorro en intereses), a Andalucía le corresponden, reclama Moreno, 17.850 millones. En ese supuesto, Asturias podría aspirar a 2.100 millones, la mitad del endeudamiento del Principado.

"Nos va a salir muy cara esta vergüenza", denuncia Queipo

M. C.

"¿Cuánto le va a costar a los asturianos la condonación de la deuda a Cataluña?". La pregunta la lanzó ayer el candidato a la presidencia del PP de Asturias, Álvaro Queipo, poco antes de un encuentro con militantes en Gijón. Aunque desconoce la respuesta exacta a esa pregunta, el candidato popular apuntó que "desde luego que nos va a salir muy caro. Ya nos está saliendo muy caro en términos de igualdad entre españoles". "Indecencia" y "vergüenza", fueron algunos de los calificativos que Queipo dedicó a "la condonación de deuda a cambio de votos con el dinero de todos" y señaló que "me alarma por completo que los españoles tengamos que pagar" el equivalente a tres presupuestos anuales del Principado para condonar los 15.000 millones a Cataluña. Queipo también atacó el presidente del Principado, Adrián Barbón, al considerar que aunque ahora pide igualdad de trato, "sorprendentemente, hace unos días, se ponía en pie para aplaudir en medio de una reunión del PSOE en Ferraz y ahí no parecía que le importase mucho la igualdad". Echa de menos que Barbón "alce la voz cuando se pone en riesgo la convivencia y la igualdad entre españoles y proteste cuando se va a condonar una deuda a cambio de votos, lo cual daña los intereses de Asturias". La exdiputada nacional del PP de Asturias Paloma Gázquez abogó públicamente ayer por la abstención del PP en la investidura de Sánchez. Gázquez pide a su partido "parar esta humillación e infamia", en referencia a la amnistía, aunque admite que Sánchez no aceptaría esa abstención popular a cambio del apoyo de los nacionalistas catalanes. "Se retrataría más, pero debemos intentarlo por España", dijo Gázquez. En términos similares se expresó hace semanas la expresidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, pero la dirección nacional del PP descartó esa opción.