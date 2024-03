Asturias se lleva sobre la piel

Si hay cuatro cosas que unan a Diego Menéndez Palacio y a Diego Gutiérrez son Gozón, su pasión por Asturias, el diseño y su afán por crear una marca que refleje su tierra de una forma singular y elegante. Ambos no se fueron nunca de su lugar de nacimiento, Luanco, que también protagoniza parte de su producción, y son firmes defensores de que, desde el medio rural y las pequeñas villas, se puede vivir y trabajar en aquello que se elige. En el caso del primero, en el ámbito de la construcción, mientras que el segundo, Diego Menéndez Palacio, ha estado vinculado siempre de forma profesional al diseño gráfico. Hace poco menos de un año se embarcaron en esta aventura de llevar a buen puerto, y nunca mejor dicho, su idea de mostrar Asturias con un diseño que habla no sólo de la belleza de un paisaje, sino también de la historia de la industria pesquera; la etnografía, el medio rural y algunos de los lugares más emblemáticos de la región.

"Yo siempre estuve vinculado al diseño gráfico y ya estando trabajando decidí formarme también académicamente e hice el grado de diseño gráfico en la Escuela de Arte en Avilés, aunque hacía cosas antes de rotulación. Diego está en el sector de la construcción. Cuando decidimos llevar adelante este proyecto es porque compartimos la misma visión estratégica de cómo queríamos mostrar Asturias. David es un hombre muy intuitivo y con mucho sentido estético", dice el diseñador refiriéndose a "La Cantábrica. Vientos del Norte", que ambos han puesto en marcha hace poco menos de un año. Matiza Diego Menéndez que, al tiempo, el sigue trabajando para terceros como diseñador gráfico y rotulista con el nombre de La Cantábrica, diseño y rotulación.

El faro de Peñas, el Urriellu, los árboles y fruto autóctonos, un paisano segando con la guadaña, un hórreo donde se detallan cada una de sus partes, Luanco y Gozón; la marinería, el plano de un velero, la industria conservera, los lagos de Covadonga, el oso pardo o el paseo de San Pedro en Gijón son algunos ejemplos de los temas que protagonizan su producción tanto en textil como en objetivos decorativos. "Tenemos un poco de todo, camisetas, sudaderas, gorras, lamparas, relojes, bolsos, mapas, botellas, imanes o pósters. También creamos un mapa de Asturias en corcho para que los viajeros ubiquen, por un lado, los lugares que quieren visitar y, también, los que ya han visto", explica el diseñador. Y añade: "Asturias fue y sigue siendo muy rural. Con nuestros diseños pretendemos mostrar aquello que hace un poco distinto a cada lugar, sus paisajes sobre todo, pero también cultura, tradiciones, costumbres y paisanaje".

Hace un tiempo restauraron una antigua caravana donde llevan sus productos para, además de en su página web, Lacantábricanorte. com, donde se puede conocer y adquirir sus diseños, venderlos a cuantos se acercan hasta el cabo Peñas. "Sacamos una licencia ambulante y, en breve y si el tiempo lo permite, allí estaremos los fines de semana. También esperamos acudir a algún algunos mercados y ferias donde la marca case bien. Hay que moverse para que se te conozca y, aunque creemos que tenemos una valoración buena de la gente, no es nada fácil crecer en las redes sociales. Esto lo vendemos nosotros, no lo hace ningún distribuidor. Estamos muy ilusionados con este proyecto pero sabemos que, como quien dice, acabamos de arrancar. Ojalá que un día podamos abrir nuestro propia tienda física con La Cantábrica", señala el diseñador luanquín.

Diego Menéndez cree que Luanco es un lugar muy bueno para vivir y trabajar. "Cuando era joven y no sabes por dónde te va a llevar el camino, veías más lo que faltaba en Luanco. Luego, cuando maduras y creas una familia, ves todo lo bueno que implica vivir en Luanco. Yo estoy encantado".

Suscríbete para seguir leyendo