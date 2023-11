La Variante de Pajares, como nos recuerda siempre el Ministerio, es la mayor obra civil de la historia de España. Es también una deuda saldada con nuestra tierra, un ahorro de tiempo... Es todo cierto y lo que toca celebrar este 29 de noviembre. Es un día histórico por la inauguración de una gran infraestructura, pero puede serlo por mucho más. La Variante puede y debe ser mucho más que un túnel.

No hay asturiano que no haya seguido con interés esta obra, ni medio que no haya volcado ríos de tinta al respecto, no hay empresa que no vea esperanza en la Variante ni político que se olvide de nombrarla. Todos los asturianos sabemos de la importancia de haber vencido, al fin, a la montaña y entendemos que, además de un túnel, hoy se abren nuevas oportunidades para nuestra región.

Depende de nosotros que este día sea verdaderamente importante para la historia de Asturias. Lo será si celebración del día de hoy da paso a la ambición y no al conformismo. Si vemos este día como el inicio de algo y no el final del camino. Eso es por lo que llevamos años trabajando desde FADE y lo que siempre reclamamos. Pajares debe entenderse como una pieza del puzle de nuestra conectividad, seguramente la más cara y compleja, pero solo una. Debemos acompañarla de otras infraestructuras e inversiones para que, como todo puzle, cobre sentido. Pero no solo debe haber infraestructuras, también una planificación adecuada, un proyecto común y una ambición que trascienda el ahorro de tiempo en el viaje a Madrid y haga del tren un verdadero revulsivo para nuestra economía.

En ese sentido, el primer impacto significativo será en el sector turístico, y no podemos fallar. Todos vemos la evidente oportunidad de esta obra para avanzar en la desestacionalización turística de nuestra región, para atraer turistas de fin de semana y ser destino de viaje habitual fuera de la temporada de verano... La estrategia debe ir en ese sentido y los planes enfocarse donde más se necesita. La estacionalidad es el gran desafío de las alas de Asturias y una oportunidad para frenar su declive demográfico y no pueden ser, otra vez, las olvidadas. El proyecto de Renfe y las administraciones debe contar con el sector y tratar de tener el mayor impacto donde más se necesita. Como en tantas otras cosas, la administración debe contar con la empresa si quiere ser eficaz para el ciudadano.

La segunda vertiente, la que debe ser el gran proyecto de región, no solo debe contar con la empresa, debe ponerla en el centro. Esta es la ambición que tenemos en FADE, la que se hará realidad si completamos el puzle, el verdadero cambio que debe traer esta década: hacer de Asturias un polo logístico, un lugar competitivo para la industria y una puerta al mar para Madrid. LA NUEVA ESPAÑA ya se ha hecho eco de los datos con los que avalamos esta aspiración: grandes reducciones de costes en el movimiento de mercancías, incrementos de nuestro PIB de hasta 400 millones de euros, un gran impulso al empleo...

Todo esto es factible si vemos en la Variante una oportunidad y la perseguimos. Asturias, con su salida al mar y tiempos de viaje que pueden rondar las 3.30 horas entre Madrid y los puertos, tiene las condiciones para ser un nodo clave en el Norte, una ruta atractiva para las empresas de la meseta, pero para ello tenemos que acompañar al túnel y competir. La oportunidad y los fondos para hacerla realidad están a nuestro alcance. El nuevo trazado nos hace competitivos y Europa ofrece el dinero necesario.

Para esto juega un papel fundamental el Corredor Atlántico y las posibilidades de financiación que conlleva. Ya en 2016 conseguimos a base de presión empresarial ante todas las instituciones que se nos incluyese en el trazado de ese Corredor, del que tanto Europa como el gobierno español nos habían dejado fuera y, con ese logro, abrimos la puerta a que esta transformación de Asturias sea viable. No podemos abandonar ese proyecto ni esa línea de actuación. Hoy el Mecanismo "Conectar Europa" dispone más de 25.000 millones para proyectos de transporte, Asturias debe estar ahí, porque los demás también estarán.

Esto es crítico para nuestra industria, para nuestras rentas, para el empleo... Llevamos años viendo cómo los precios de la energía lastran la competitividad de nuestro tejido empresarial, como nuestro déficit de conectividad se iba agrandando según las inversiones se destinaban a otras regiones y crecía la brecha que nos separaba del resto. Necesitamos que nuestras empresas puedan crecer y que nuevos proyectos empresariales nazcan y se desarrollen en nuestra tierra, debemos ser competitivos.

La Variante puede ser el primer paso para cambiar la tendencia, para recuperar los años perdidos, para ser motor del cambio... pero debemos hacer que sea mucho más que un túnel.