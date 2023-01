Cientu cuarenta semeyes enseñen estos díes nel Casinu de L.luarca lo que foi'l pasáu de la villa. Faenlo gracies al esfuerzu y tesón d'un grupu de persones interesaes na cultura ya historia local que, va una década, decidieron crear un grupu llamáu "Memoria histórica de Luarca" nuna conocida rede social pa rescatar imaxes antigües de la capital de Valdés.

Hasta'l cuatro de febreru lo que ye solo una mínima parte de les más de 12.000 imaxes que guarden en formatu dixital enséñense na sala Portizuelo del Casinu. Son instantánees tomaes ente 1860 y hasta 1990 qu'amuesen cómo evolucionaron paisaxe y costumes sobremanera en territoriu l.luarqués.

Discurrir, pensar y diseñar la esposición "nun foi fácil". Gonzalo Fernández y Eugenio Ricu son los voceros del grupu. "Con ella quixímos rindir homenaxe a los fotógrafos que nel so día retrataron L.luarca y les sos tradiciones y tamién celebramos los diez años del grupu", cunta'l primeru. Pa poder sacala alantre un númberu más bien pequeñu de persones encargáronse d'escoyer, meyorar ya imprimir les imaxes. Tamién de "dar un discursu" a la muestra. Na sala pueden vese les semeyes por temátiques. "Gusta a toos", confiesa Eugenio Rico. "Quiciabes lo que más llama l'atención ye cómo yera L.luarca primero de encalzar el ríu", apunta Fernández. Les imaxes formen parte del archivu del Muséu del Pueblu d'Asturies y de los álbumes particulares que de forma desinteresada comparten alcordances familiares nel grupu. En toos estos años, "Memoria histórica de Luarca" dedicóse a documentar y escaniar fotografíes y gracies a unes ríxides pero tamién necesaries normes de funcionamientu del so perfil dixital llogró reconstruyir la historia qu'hai detrás de munchos archivos. Gonzalo Fernández cunta con claridá y seguridá qué enseña cada imaxe y en qué añu se tomó. "En concencia, aprendimos enforma", señala. "Siempre pensamos que teníemos qu'amosar parte d'estes semeyes nuna esposición física porque inda hai muncha xente que nun aporta a les redes sociales", avisa. Saben que pueden ser criticaos por una selección que, per otra parte, tuvo mui estudiada, "pero eso nun nos tien que torgar pa facer coses pol conceyu", alvierte Fernández.

Cola muestra puede disfrutase de composiciones de fotógrafos como Ruth Anderson (estadounidense que retrató la cultura asturiana el sieglu pasáu), la saga de los Gómez, Manuel Fernández Lavandera, Evaristo Huerta, Eugenio Rico Mateo o Julián Gudín. Tamién hai una alcordanza especial p'aquellos que dempués de reparar con detenimientu nes semeyes de grupos d'amigos y families o de llugares (ye'l casu del fináu Javier Pérez de la Reguera, d'Enrique Alba y de Germán Lorenzo "Gelo"), ayuden a datar y recordar momentos.

Gracies a la esposición recuerden los desfiles de la feria de ganáu Santa Catalina, el ritual de coyer agua na fonte del Bruxo o les fiestes marineres qu'enantes se centraben en dar un paséu, colos botes engalanaos, per agües arimaes al muelle. Tamién hai espaciu pa les grandes personalidaes que dio L.luarca y nun falta una alcordanza al restorán Leonés y el so peculiar escaparate con manxares "que camudaba pela mañana y de tarde". Les grandes obres qu'encaró la villa y que modificaron pa siempre la so fisionomía son tamién grandes atractivos. Pueden vese la reforma de la Llera pa dar pasu a lo que, más o menos, ye na actualidá, o la construcción del dique del Canouco, por casu.

Ente les histories más personales destaquen les que faen referencia a los deportes que se practicaben en L.luarca y tamién les de les fiestes locales. Hailes sobre San Timoteo a lo llargo d'un sieglu. Son siete y "sabemos que son poques, pero teníemos qu'escoyer", diz Francisco González. Y si hai daqué que nun pasa desapercibíu na muestra ye'l cuidáu de los promotores porque ensin el so trabayu nun sería posible disfrutar d'esta historia visual y nunca enantes arrexuntada de la evolución L.luarca.