La mirada más ácida de Pinter sobre la condición humana llega al Palacio Valdés

El dramaturgo británico Harold Pinter (Londres, 1930-2008), autor ácido y provocador donde los haya, es un viejo conocido para el público avilesino. El pasado marzo, uno de sus mayores éxitos –"El cuidador"– se estrenó en el Palacio Valdés con Antonio Simón; antes, hubo otros títulos. Ahora, Pinter, reconocido con el Nobel de Literatura en 2005, vuelve de estreno con "Retorno al hogar", adaptada y dirigida por el argentino Daniel Veronese, que ayer confesó: "Estoy bastante nervioso, feliz e ilusionado". "Es una obra con cierta oscuridad, y brillo también. Permite ahondar en emociones insospechadas. Pocas veces me he sentido ante una dificultad como ésta: nunca he hecho un Pinter y ya tengo ganas de hacer el resto. Espero que me lo permitan después de esta puesta en escena". El estreno será este viernes, a las 21.00 horas. Las entradas aún disponibles se pueden adquirir en los canales habituales. El precio: entre 12 y los 22 euros.

El público encontrará sobre el escenario a Miguel Rellán (Max), David Castillo (Joey), Fran Perea (Lenny), Alfonso Lara (Sam), Juan Carlos Vellido (Teddy) y Silma López (Ruth). Ayer estaban todos en Avilés, en la que será su primera casa de acogida con "Retorno al hogar", el Palacio Valdés. Rellán valoró "la mirada inteligente y lúcida sobre el ser humano" de Harold Pinter. "Parece que es capaz de entrar en nuestra alma y comportamientos. Y el teatro consiste en ponernos delante de un espejo", sentenció. En "Retorno al hogar", Pinter retrata con suma crudeza las mil y una contradicciones y tensiones entre un padre viudo que vive con dos de sus hijos, ya adultos, y un hermano. La llegada del hijo mayor, aparentemente el triunfador de la familia, con su esposa desasta todos los vientos de una tempestad provocada por un ambiente asfixiante y opresivo causado por la envidia y el desprecio mutuos entre todos los miembros del clan familiar. Juan Carlos Vellido calificó el trabajo de "complicado y duro". "Es la primera vez que la mayoría nos enfrentamos a un autor como Pinter, también la primera vez para Veronese. Pero lo hemos hecho desde un lugar muy humilde, que es en el que nos ha hecho entrar Daniel, que es aceptar que no se entiende la obra con una sola lectura sino que tiene más capas debajo", manifestó. Dijo más: "Pinter es un autor complicado y fascinante y obliga tanto al público como a los que nos metemos en el pellejo de sus personajes a posicionarnos de alguna manera, a desentrañar lo que quiere decir". Silma López destacó que el proceso de ensayo ha sido "inspirador y muy nuevo". Tiene ganas de conocer la respuesta del público avilesino. Para Alfonso Lara estar en el "teatro de los estrenos" es un punto. En esto coincidió Fran Perea: "Ver cómo responde el público en el Palacio Valdés será un buen termómetro". Perea valoró el trabajo con Veronese, al que consideró "uno de los directores más interesantes del panorama mundial". David Castillo ensalzó también al director: "Sin saber cómo lo hace te lleva, como actor, a unos sitios y, sin saberlo, estás ahí". Ese sitio es el "Retorno al hogar", donde nada permanece indemne ante la afilada cuchilla de Pinter, irreverente cronista de la condición humana. Este viernes, en Avilés.