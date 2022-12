Natalia Tielve: "Quieren una Avilés posmoderna y borrar su identidad industrial"

"Hablar del patrimonio industrial es llorar, el derribo de la Térmica fue un funeral cultural..." Así abrió el ex documentalista de Ensidesa Javier Gancedo la mesa redonda "Patrimonio Industrial de Avilés. Pasado, presente y futuro" promovida por la Fundación de Trabajadores de la Siderurgia Integral. Una de las ponentes fue Natalia Tielve, profesora de Historia del Arte de la Universidad de Oviedo, que fue clara en su exposición: "El patrimonio industrial no goza de buena salud, se ha perdido mucho. Hay excepciones como La Curtidora o la Factoría Cultural de la fábrica de camisas Camino, pero hay casos atroces como el de la antigua pescadería, que fue cercenada de cuajo para hacer la pasarela al Niemeyer..." "En la antigua Ensidesa fueron desmantelados más de doscientos elementos, no queda ninguno de los hornos altos, la pérdida de la Térmica y, ahora, Baterías. Con esto, Avilés pierde identidad, lo que quieren es una ciudad posmoderna proyectada al futuro borrando las huellas de su identidad industrial. Mantener el gasómetro es una anécdota", remató la docente.

"La situación es bastante dispar en función de la época, los testimonios más antiguos sí han encontrado un hueco para la recuperación de sus espacios. Sin embargo, el patrimonio asociado al Instituto Nacional de Industria (INI) –como Ensidesa– siempre ha sido más vulnerable... Se perdió la Térmica, la residencia de ingenieros... Y ahora, Baterías. Repetimos los mismos errores", señaló Rubén Domínguez, investigador de la Universidad de Oviedo. El sindicalista de CC OO Jesús Rodríguez, "Chus", lamentó la pérdida de patrimonio como la Térmica y, sin embargo, alabó la recuperación patrimonial de Arnao. Sobre el gasómetro y su futuro uso dijo: "Será necesario conocer otras experiencias, hacer concursos de ideas y tomar decisiones basadas en el conocimiento". Abilio Álvaro Azofra, secretario comarcal de UGT, siguió en la misma línea: "Perdimos la Térmica, se debería haber mantenido uno de los cuatro hornos altos que había y sobre el gasómetro que se mantendrá, hay que buscar salidas culturales". El cineasta y director del portal patrimoniuindustrial.com Marcos Merino señaló: "No soy capaz de comprender cómo se ha planteado la destrucción de un elemento tan singular como las baterías de coque, que son las últimas que quedan en el país". "Soy optimista sobre el patrimonio, creo que hay un problema de distancia generacional, que impide que la generación que ha estado tan próxima a la actividad de estos espacios sea capaz de plantearse una situación distinta, es un fenómeno internacional", concluyó.