Corvera acoge el sábado el día de la accesibilidad, que coordina Difac

Corvera acogerá el próximo sábado día 11 la celebración del III Día de la Accesibilidad organizado por la asociación Difac (Discapacitados físicos de Avilés y comarca) y que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento. La jornada tiene como objetivo sensibilizar y concienciar sobre la inclusión de las personas con discapacidad. El III Día de la Accesibilidad se desarrollará en la pista espartana de la calle Donantes de Sangre de Los Campos, en plaza Corvera, a partir de las 12.00 horas. Habrá juegos y deporte inclusivo en el que los niños realizarán actividades junto a personas con discapacidad de handbikes (bicicletas de manos), entre otras actividades.

La organización de la jornada fue tratada en la comisión de accesibilidad celebrada ayer en Nubledo, en la que la vicealcaldesa, Patricia Suárez, detalló los planes municipales para instalar baños adaptados en el concejo para personas ostomizadas. «Llevamos tiempo estudiando su viabilidad, es una decisión de vital importancia y que no debemos tomar a la ligera, pues estos aseos adaptados son fundamentales para llevar a cabo el cambio de bolsa y realizar los cuidados necesarios de forma higiénica y segura», indicó Suárez, quien detalló además que una de las ubicaciones será el parque acuático –«si no es para esta temporada, para la que viene ya que la obra está próxima a ser recepcionada y hasta que no lo esté no podemos hacer cambios en los baños adaptados para que también lo sean para personas ostomizadas», dijo–. Además, el Ayuntamiento analiza además la posibilidad de que los aseos para personas ostomizadas puedan ubicarse en centros municipales como el Tomás y Valiente o el centro Social de Mayores. «Estamos viendo cómo encaja mejor la instalación que estos espacios requieren para atender las necesidades de este colectivo», concluyó.