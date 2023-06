Rodríguez Santana: "La cerámica canaria tradicional es una técnica que sigue muy viva"

A los siete años su padre le regaló una caja de plastilina y desde entonces comenzó a moldear con ella animales, algo que le apasionaba, hasta hoy. El ceramista canario de Lanzarote, Aquilino Antonio Rodríguez Santana, impartió ayer en la Factoría Cultural una clase magistral sobre la historia de la cerámica canaria, además de realizar una demostración de la técnica ancestral del urdido y realizar un breve recorrido por la tipología de la cerámica prehistórica y tradicional de su isla. Hoy participará en los actos de final de curso.

–¿Por qué es tan especial la cerámica canaria?

–Porque en Canarias el barro nunca desapareció debido a las altas temperaturas, siempre fue moldeable. Sin embargo los castellanos no pudieron seguir cociéndolo de la misma forma en la península. Hablamos de un arte de 12.000 años de antigüedad, pero de una técnica que sigue estando muy viva.

–¿En qué consiste la técnica del urdido?

–Se trata de hacer una pieza solo con las manos, sin más ayuda. Una mano hace girar a la pieza y la otra coloca el cordón que va levantando la pared del barro.

–¿Cómo empezó en esto?

–De pequeño me apasionaban los animales, me enfadaba cuando, por lo que fuera, no emitían el programa de Félix Rodríguez de la Fuente. Entonces mi padre me regaló una caja de plastilina y comencé a moldear animales con ella... hasta ahora.

–Acude a ferias internacionales, ¿cuál es la reacción de la gente ante su obra?

–Alucinan. Se sorprenden muchísimo, incluso en ciudades como Berlín que están muy a la vanguardia, hay arqueólogos que me preguntan cómo es posible lo que hago, es bonito porque intercambiamos ideas y es muy gratificante.

–¿Qué planes tiene ahora?

–Mi mantra es muy claro, trato de recuperar el pasado, conservar el presente y difundir el futuro. Ahora estoy muy involucrado dando clases magistrales, dando micro cursos en Lanzarote, sobre todo orientados a turistas que luego se llevan de recuerdo la pieza que han hecho y seguir viajando.

–¿Cuál es su proyecto más inmediato?

–El más destapróximo desde luego seguir divulgando este arte milenario y seguir creando, y como idea lejana, retomar de los tiempos en los que hacía plastidermia y modelaba delfines a escala, tal vez me gustaría centrarme en zoomorfos, por recuperar esa parte de mi niñez.