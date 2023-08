La regeneración ambiental ría de Avilés es un hecho: pescan doradas de más de 3 kilos en el paseo

La abundancia de pescado "fino" en las aguas de la ría de Avilés habla a las claras, en opinión de los pescadores recreativos que se apostan en sus orillas, de la paulatina mejora ambiental de las aguas del estuario, que de una década a esta parte vuelven a ofrecer condiciones adecuadas para la vida piscícola. Un ejemplo de esto es la captura la madrugada del pasado martes de una dorada de tres kilos y medio. La echó a tierra el pescador aficionado Ramiro Caldevilla, más conocido en realidad por su faceta de cortador profesional de jamón pero también diestro en el manejo de la caña.

Esa imagen evoca la de un Avilés muy antiguo, cuando la ría era un hervidero de vida a donde los lugareños acudían a pescar una gran variedad de peces y marisco; hasta angula cuentan las crónicas que entraba en las aguas estuarinas. La industrialización de mediados del siglo XX acabó con toda esa riqueza piscícola e incluso con la naturaleza marismeña que caracterizaba la zona. No fue hasta que finalizaron las obras de saneamiento que la cloaca en que se acabó convirtiendo la ría de Avilés recuperó cierta calidad de sus aguas y ahora, fruto del cese de los vertidos industriales –en especial los de las baterías de coque, según apuntan los pescadores–, la mejora ambiental continúa.

"No es raro es absoluto pescar una dorada en la ría, lo que no es tan frecuente es que pese más de tres kilos", comentó el suertudo pescador, quien añadió que esa misma noche incluso pudo haber habido doblete: "Un amigo que me acompañaba tuvo enganchada otra dorada posiblemente más grande aún que la mía, pero la perdió porque se trata de un pez de fuertes mandíbulas y en la batalla por no ser pescada acabó por romper el sedal".

La captura de este ejemplar se produjo en la margen izquierda de la ría, a la altura del conjunto escultórico conocido popularmente como "Los Conos". El cebo usado fue "xorrón" y la caña usada, una fabricada con kévlar de 4,5 metros de longitud. "Es uno de los lugares más frecuentado por pescadores en horario nocturno, lo cual no me extraña porque el lugar está poblado por doradas, xargos, lubinas y hasta algún que otro lenguado", asegura Caldevila.

La pesca en aguas interiores de la ría está autorizada desde las 22.00 horas hasta las 8.00 del día siguiente, una franja de tiempo pensada para que la actividad de los pescadores no interfiera con el uso peatonal o de recreo que cientos de avilesinos dan al paseo marítimo y al cercano puerto deportivo. "Hay días que aquello es una romería", añade el pescador dando a entender la gran cantidad de aficionados que se congrega en la ría para pescar.