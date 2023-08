Festejos promete para 2024 unas fiestas patronales de Avilés "mejores y que gusten a todo el mundo"

Sara Retuerto, que es la concejala de Festejos y la teniente de alcaldesa de Avilés, hizo ayer, en la puerta del pabellón de La Magdalena una promesa y presentó una excusa. Las dos–la promesa y la excusa– tuvieron que ver con la programación y desarrollo de las fiestas de San Agustín. Para ella fueron "para todos los públicos, diversas, participativas y también gratuitas y con una programación que no sólo se limita a la semana de San Agustín, si no que la acompañamos durante todo el mes de agosto". Para la portavoz del Partido Popular (PP) en Avilés, Esther Llamazares, sin embargo, "un despropósito". Y para Arancha Martínez Riola, de Vox, "nefastas" e "improvisadas".

La promesa de Retuerto "es hacer una convocatoria con las asociaciones vecinales y de festejos –con la hostelería también– para entre todos intentar unas mejores fiestas del verano, más completas y que gusten a todo el mundo".

La justificación siguió el argumento que presentó la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, en la entrevista que hizo con LA NUEVA ESPAÑA este domingo –"No es que dudáramos de que siguiéramos gobernando, pero no queríamos sujetarnos a una programación sin tener el 100% de seguridad, como han hecho otros ayuntamientos. Cuando estas fiestas se suelen programar, allá por abril, estábamos en otra cosa y, por prudencia, no quisimos meternos en esto"–.

La responsable de Festejos, a este respecto, explicó que las dificultades que encontró al hacerse con el control de San Agustín vinieron del cambio de gobierno –las elecciones fueron en mayo, el consistorio retomó su actividad el 17 junio–. Dijo: "Esto pasa en todos los sitios cuando hay unas elecciones: en un año electoral sucede que cuando unas personas llegan a veces no tienes tiempo para poder contratar. Sólo hay que tener en cuenta los propios tiempos administrativos de la ley de Contratos también provoca esto".

Tras la promesa y la justificación vino explicar que la pretensión del gobierno municipal es que las próximas convocatorias festivas (la más inmediata es Navidad) cuenten con orquestas "porque gustan a los avilesinos", pero no sólo. "Esto hay que completarlo con traer más grupos de música y siempre desde el modelo que defendemos, que es un modelo de calle, participativo, que trata de sacar a la gente a la calle y trata también que se reparta por Avilés y pueda llegar a más plazas".

La portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Avilés, Esther Llamazares, no entró en analizar los planes de futuro de Sara Retuerto. Le interesó más desmenuzar la muestra de sus primeras fiestas y, a este respecto, dijo: "Desconocemos si esta realidad que quieren contarnos de amor y compañía [la concejala de Festejos y la alcaldesa en la entrevista que salió en estas páginas] responde a que Cambia Avilés (CA) no sabe dónde está, no ha aterrizado en esta ciudad, no ha pasado nunca por ella y no sabe lo que Avilés demanda para sus fiestas. O es que lo que ha hecho CA es justo lo que le pedimos que no hiciera: coger las mochilas del Partido Socialista y tirar para delante con todo tal cual estaba previsto. En cualquiera de los dos casos, el equipo de gobierno, la suma de ambos partidos, lo que ha hecho es un despropósito que deberán de corregir". Y añadió: "Estas fiestas las supera con diferencia cualquier comisión de festejos de barrio con mucho menos presupuesto, con muchísima menor infraestructura y muchísima menor capacidad".

Ahondó en la idea del despropósito diciendo que no sólo lo fue la organización, también la gestión del presupuesto: "Estamos tirando de modificaciones de crédito permanentemente para asumir gastos que se conocen y se saben desde el principio de cada año. Las fiestas de San Agustín, las de Navidad, las de Pascua y el Antroxu en Avilés son sota, caballo y rey; es decir, no sorprenden a nadie porque son un fijo del calendario y luego no tienen el capricho de andar moviéndose de mes: todos sabemos que el año próximo va a haber las mismas cuatro fiestas de siempre".

Arancha Martínez Riola, la portavoz de Vox, señaló: "La organización y el programa son nefastos; se nota a la legua la ausencia de organización, la improvisación a marchas forzadas y la falta de capacidad de reacción de la concejala de Festejos ante una responsabilidad que ella misma pidió". Añadió en este orden de cosas que, según su criterio, Sara Retuerto "no está preparada para liderar unas fiestas a la altura de una de las grandes ciudades de Asturias".

Yendo a analizar el programa apuntó: "Cualquiera de los barrios de Avilés, pongamos por ejemplo Rivero, Carbayedo y Sabugo han sabido captar con más éxito la atención de los avilesinos… se puede comparar el programa de fiestas de Avilés con las fiestas de barrio y están a la par. Es muy preocupante la cantidad de dinero que se ha ido por el desagüe con los DJ’s de La Exposición, que no atrajeron público, y pediremos responsabilidades sobre el mercado medieval donde faltaban más de cuarenta puestos. Se han solapado La Mar de Ruido con el Festival de la Cerveza, no se ha publicitado con antelación suficiente, por no hablar de la ausencia de grandes actuaciones a la altura de nuestra ciudad". A Vox tampoco le gustaron las palabras de Monteserín en la entrevista de este domingo: "Las declaraciones de la Alcaldesa manifestando que en abril estaban ‘a otras cosas’ son intolerables y demuestran que no gobiernan para los ciudadanos, sino para ellos mismos".

Hosteleros

"El martes nos fue muy bien, con ‘Paris de Noia’, pero a partir de ahí ha ido cuesta abajo sin freno. Que se pueda estar en la plaza hasta las tres, pero que la música termine a las doce no tiene sentido", se quejó José Luis Alonso, que alquiló unas de las jaimas de la Exposición. "No pido que venga todos los días ‘Panorama’, pero sí orquestas, aunque sean de un caché más bajo, para que esto sea una verbena de verdad", expuso Eloy Fernández.