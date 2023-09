Ante el inicio de la segunda temporada del Belenos en la División de Honor del rugby español: Carácter para seguir en la élite

Los jugadores del Belenos están desando visitar mañana (12.00 horas) al Ordizia y medirse a un equipo de División de Honor, la máxima categoría del rugby español, después de una buena pretemporada en la que no se han podido enfrentar a ningún equipo de la Liga. Será, además, el debut como primer entrenador del equipo avilesino de Frederic Roberti, técnico que estuvo la pasada temporada durante el verano y el primer mes de competición como ayudante de Pablo Artime y que ahora coge las riendas del proyecto.

"Llegamos mucho mejor que la temporada pasada, sigue el 70% de la plantilla y los que han venido nuevos se han adaptado muy bien, ni se nota que son nuevos", explica el técnico mallorquín, que reconoce que de lo que más tienen ganas es "de competir". Para hacerlo, una de sus obsesiones es que "todo el mundo aporte" y que el suyo sea un equipo "en el que haya mucha circulación del balón, que todos sean útiles y que los apoyos estén cerca". Un Belenos con delanteros "móviles" que puedan hacer varias facetas del juego.

En cuanto al rival al que se van a enfrentar mañana, Roberti tiene poca información: "No tenemos muchas referencias, es un equipo que ha cambiado mucho, van a tirar de gente de la casa, tienen una buena cantera, un equipo sub-23 muy bueno, y han decidido darles más protagonismo. Sé que les gusta mover el balón, que tienen delanteros grandes, lo que será importante en las fases estáticas, pero nosotros también nos hemos preparado bien en el gimnasio para afrontar eso".

El técnico mallorquín comenzó tarde en el mundo del rugby, a los 20 años, cuando estudiaba INEF, pero una vez que lo probó ya no pudo parar. A partir de ahí jugó, entrenó y trabajó en países como Irlanda e Inglaterra para ir llenando su mochila de conocimientos que ahora tratará de poner en práctica en el conjunto avilesino. Entre los partidos del Mundial que se está disputando en Francia, que además utiliza en los entrenamientos "para ponerles cortes de rugby actual", y entrenar a su equipo apenas tiene tiempo para más cosas que el rugby: "No me da tiempo a escuchar mucho lo que dice la gente, pero sé que mis jugadores están deseando ver qué pasa, tienen muchísimas ganas".

En cuanto a la mayor virtud de su equipo, el técnico del Belenos lo tiene muy claro: "Nuestra gran fortaleza es lo guerreros que son los jugadores, eso es algo que no se puede entrenar, y ese es el tipo de jugadores que quiero". Un tipo de plantilla que no se arrugue ante el reto de una segunda temporada en la élite del rugby español, donde al equipo de Avilés le tocará medirse de nuevo a rivales de la entidad de El Salvador, el VRAC o el Cisneros, entre muchos otros.

Esta temporada tendrán, además, otro reto que afrontar: el cambio de casa. Muy a su pesar, el Belenos deja el Muro de Zaro y se instala en el estadio Yago Lamela. Por eso, Roberti pide a la afición que, ahora que está un poco más alejada del campo, "grite más fuerte". "Es muy importante el apoyo del público, a veces pueden ser como un jugador más, si la grada está un poco más lejos le pido que griten más porque se nota mucho ese calor de la afición" , concluye el técnico de los asturianos.