El Avilés, obligado a ganar

El Avilés está ante una prueba de fuego. Los blanquiazules se enfrentan hoy a las 17.00 horas al Coruxo, último clasificado de su grupo, con un único objetivo en mente: irse de Galicia con los tres puntos. Tras desperdiciar una ventaja de dos goles en su último encuentro ante el Guijuelo, los de Emilio Cañedo quiere que O Vao sea el punto de inflexión que les permita acercarse a los puestos que, sobre el papel, deberían ocupar. La teoría dice que son claros favoritos, pero ahora queda demostrarlo sobre el terreno de juego.

La última vez que el Avilés se midió al que era, en ese momento, el último clasificado el resultado no fue el deseado. Los avilesinos visitaron Santa María de Cayón para tumbar al Cayón, que solo había cosechado dos puntos, pero a pesar de intentarlo por todos los métodos, los blanquiazules no fueron capaz de tirar abajo el muro cántabro. Aquel encuentro terminó con un 0-0 que dejó muy satisfecho al conjunto local, pero que supo a poco en tierras avilesinas. La situación ahora es parecida, porque el Coruxo solamente suma cuatro puntos. Eso sí, acumula las mismas victorias que el Avilés, una. La diferencia respecto al duelo ante el Cayón reside en que los blanquiazules ahora están más desesperados por una alegría que les permita ascender en la tabla. Un solo triunfo en siete encuentros sabe a muy poco, sobre todo si se ve la clasificación, donde los puestos de descenso están a solamente un punto.

El Coruxo cuenta en sus filas con dos viejos conocidos del fútbol asturiano. En la sala de máquinas está Álex Barrera. El centrocampista ovetense recaló este verano en el conjunto gallego procedente del Calahorra, donde apenas tuvo protagonismo. Tras salir del Sporting, donde llegó a jugar en Primera División, el futbolista pasó por las filas del Zaragoza, el Extremadura, el Barakaldo, el Atlético Baleares y el Calahorra, a lo que añadió una aventura por Japón, cuando se enroló en las filas del FC Ryukyu. Unos metros más adelante, pegadito a la banda, estará Vanderson, jugador que durante el primer tramo de la pasada campaña estuvo entrenándose con el Avilés, aunque sin contar con ficha. Tras el mercado invernal recaló en el Marino, donde dejó un gran sabor de boca. El extremo brasileño solamente disputó once encuentros, pero le dio tiempo a anotar cuatro dianas, una de ellas un hermoso gol de chilena. Vanderson, que pasó por las categorías inferiores del Oviedo, será una de las grandes amenazas ofensivas que saque al terreno de juego el Coruxo y uno de los hombres a los que más atento deben estar los pupilos de Emilio Cañedo.

Para este duelo, en el que una victoria se antoja vital, todo hace indicar que no habrá novedades en el once. La gran duda estará en la portería. Davo y Álvaro Fernández siguen peleándose por hacerse con el puesto de guardameta titular, con el asturiano siendo el favorito de Cañedo para los últimos encuentros. Por delante el carril derecho será para Trabanco, ya que Néstor Senra no ha sido convocado para el encuentro, que estará acompañado por Julio Rodríguez (goleador ante el Guijuelo) y Jesús del Amo en el centro de la zaga e Iván Serrano en el otro costado. Con Cortina todavía lesionado, Mecerreyes tiene muchas papeletas para ser el pivote titular y, junto a Jorge y Natalio, que ha tenido molestias por un golpe en el costado durante la semana, formarán la medular blanquiazul. Arriba los encargados de derribar el muro gallego serán Davo Fernández, Joel del Pino y, en punta, Claudio. En Avilés se han quedado el mencionado Néstor Senra, Pablo Espina y Valcarce.

El Avilés necesita como el comer una alegría y el Coruxo es la víctima ideal para conseguirla. Ahora solo queda esperar que los blanquiazules hagan valer su vitola de favoritos para conseguir la segunda victoria de la temporada y hacer del conjunto gallego su trampolín para volver a los puestos de arriba.