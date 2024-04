El PP pide abrir un diálogo efectivo con el comercio, "que no quiere market place"

El PP reclama al gobierno de Avilés un diálogo "efectivo" con los comerciantes que permita poner en marcha "medidas reales" para evitar el declive el sector. "Un canal de diálogo, una escucha constante, una toma de contacto con la realidad". Es lo que pide la edil Cristina Fernández del Viso al gobierno de Avilés "si es que quiere ayudar de forma efectiva al sector", que languidece desde hace tiempo "sin que nadie haga caso a sus pretensiones".

Según explica Fernández del Viso, "los comerciantes no quieren una plataforma digital, una market place o una tienda Avilés online. Gastar dinero en este tipo de herramientas no es invertir en el futuro de nuestros comerciantes porque no van por ahí sus necesidades", subrayó.

La edil popular denuncia asimismo que la plataforma digital no la utilizan quienes la tienen, "nadie ha demandado esa iniciativa o, al menos, no del modo en el que está planteada. Igual que tampoco demandan medidas que han anunciado".