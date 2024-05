Vecinos de Soto denuncian que las ayudas a la vivienda rural ya no tienen fondos

"Están engañando a la gente". Belén Mediavilla no entiende nada. Esta sotobarquense, enfermera en Muros del Nalón, solicitó el año pasado una subvención, de fondos europeos, al Principado de Asturias. Pidió ayuda económica para acometer una rehabilitación energética de viviendas en municipios de menos de cinco mil habitantes. Tras pagar 9.000 euros para cumplir uno de los requisitos, redactar un proyecto técnico con un arquitecto, y comprobar que el Principado amplió hasta junio el plazo para seguir pidiendo ayudas, Mediavilla trató de ponerse en contacto con el propio consejero Ovidio Zapico, titular de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos. Quería saber cómo iba su expediente. Pero tras mucho insistir, denuncia que le comunicaron que no había fondos. "Me parece vergonzoso", lamenta esta sotobarquense.

"Hace unas semanas llamé para ver cómo iba mi expediente, porque en principio el plazo para obtener la subvención acababa en diciembre del 2023. La persona que me atendió me dijo que todo estaba parado porque no hay dinero", explica Mediavilla, quien lamenta que hay mucha gente como ella que se está gastando dinero sin que esté claro que vayan a recibir la subvención. "Están ampliando el plazo para que se presente más gente y la realidad es que no hay fondos", advierte la enfermera. Detalla que también trató de ponerse en contacto con el presidente regional con Adrián Barbón, presidente de Asturias, pero tras una serie de correos no obtuvo respuesta.

Uno de los problemas que acarrea esta subvención es que es a obra hecha, por lo que los interesados, para poder obtenerla, deben adelantar la financiación del proyecto, explica esta afectada. "Por suerte puedo adelantar el dinero, pero igual hay gente que está pensando que podrá conseguir ese dinero y al final se queda sin nada", apunta Belén Mediavilla. "A los políticos se les llena la boca hablando del reto demográfico y las medidas a favor del medio ambiente, pero no son capaces de hacer su trabajo", denuncia. "Por lo que me han dicho, el problema es que el consejero no ha pedido el dinero todavía, entonces claro, el dinero no viene", asegura esta denunciante.

Covadonga Tomé, diputada del Grupo Mixto en la Junta, ha encabezado esta denuncia en el parlamento asturiano. Tomé sostiene que habrá cientos de solicitudes que no serán atendidas por falta de fondos. "Es la única que me ha escuchado. Me habló de crear una plataforma, pero el problema es que los perjudicados no nos conocemos, organizarnos es complicado", apunta Mediavilla, que espera que su caso sirva como advertencia a otros solicitantes.