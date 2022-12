Noreña reparte 110 kilos de carne entre los ganadores de la Carrera de los Callos

Ganar la Carrera de los Callos en Noreña tiene premio. Y de buen peso. Un total de 110 kilos de productos cárnicos se llevaron ayer los dos vencedores absolutos de la prueba popular, en la que participaron más de 600 personas. Fue con el reclamo de que el galardón, además de trofeo y diploma, se puede comer y repartir con un montón de gente. Las empresas cárnicas de la zona han donado callos, jamones, chorizos, lacones y sabadiegos para que cada ganador lo celebre con contundencia, pesándose públicamente en una báscula y recibiendo el equivalente en kilos de productos de la Villa Condal.

Borja Martínez Rodríguez, de Cangas de Onís, no daba crédito al montón de carne con la que regresaba a su casa. Sesenta kilos de comida que compartirá "con todo el club La Cerezal de Ribadesella". "Me habían hablado de ello y pensaba que era relativo, pero me han pesado y son sesenta kilos exactos de carne, así que, tengo para repartir de sobra", señalaba Borja Martínez con una sonrisa antes de reconocer que la carrera había sido "dura, pero muy prestosa, para volver el año que viene".

Jessica López Viejo, vencedora femenina, sabe lo que es repetir, porque en 2019, el año de su debut en Noreña, se hizo con el primer puesto. "El año pasado no pude venir porque estaba lesionada, pero animo a todo el mundo a participar, es una pasada de carrera gratuita, muy dura pero merece la pena", explicaba la mierense abrazada a sus 50 kilos de callos y chorizos, entre otras viandas.

En las categorías inferiores participaron más de 200 niños, "muchos más que otros años", aseguró la alcaldesa, Amparo Antuña.