La actual alcaldesa de Noreña, Amparo Antuña, optará a revalidar el cargo por tercera vez consecutiva desde las filas de Independientes por Noreña. Así lo avanzó este viernes la regidora, sin desvelar la lista de personas que la acompañará a la cita con las urnas. "Aún estamos trabajando en ello", reconoció.

"Me siento con fuerzas para volver a presentarme, tengo ánimos para seguir trabajando por el concejo", sostuvo Antuña, quien quiso recalcar que "lo que esta candidata empieza, lo acaba", despejando así cualquier duda sobre su futuro después de las elecciones. "No me presento para engañar a mi grupo ni a los noreñenses", sentenció a propósito de lo que puedan deparar las urnas tras la cita del próximo mes de mayo.

Antuña asegura que el balance de los dos últimos mandatos ha sido "positivo", pese a que los últimos años han estado marcados por la pandemia. No obstante, aquellos proyectos que se quedaron postergados entonces están ya "en vías de licitación y se van a realizar", garantiza. Así, citó la Casa de la Música, el auditorio al aire libre o los vestuarios del Condal. Por encima de todo, la regidora quiere dejar claro que "lo primero son las personas, durante la pandemia estuvimos al lado de los noreñenses y esa es nuestra máxima".

El objetivo de Amparo Antuña es "revalidar la mayoría absoluta" y, para ello, destaca que "cuento plenamente con mi grupo de Independientes Por Noreña, trabajaremos todos juntos como siempre hemos hecho en beneficio de todos los vecinos y del municipio". En las próximas semanas se irá desvelando la composición de la lista electoral.