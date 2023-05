El deporte está muy vivo en Grado: un 27% de la población hace ejercicio

Gente corriendo por el Paseo del Río, grupos de ciclistas por la carretera general, niños vistiendo el karate-gi directos al entrenamiento o gimnastas con el aro dentro de la funda es lo que se ve día a día por las calles de Grado. El deporte está muy vivo en el concejo, que esta semana recibió a un comité de ACES Europe para evaluar la candidatura moscona presentada para optar a ser Villa Europea del Deporte en 2024. Y la delegación se fue sorprendida por la variedad, cantidad y pasión con la que se practica el deporte en el municipio, con más de un cuarto de la población activa.

Así lo indica el documento presentado por el Ayuntamiento, en el que se estima que un 27% de los ciudadanos hace ejercicio. El cálculo se obtiene de la suma de deportistas de los clubes y asociaciones, que son 1.261 atletas; los usuarios de las actividades deportivas municipales, con 905 personas inscritas; y una aproximación de 400 personas que practican deporte por libre o en centros privados respecto a los 9.598 habitantes del municipio en 2022. Y alcanza al 38% de los vecinos de la villa moscona, con 6.759 residentes.

"Por la mañana está la gente del programa ‘Rompiendo distancias’ o gimnasia de mantenimiento, por ejemplo, y, por las tardes, la zona deportiva se convierte en un hervidero de gente, críos, adolescentes y adultos. Es raro que un niño en edad escolar no tenga una actividad deportiva. Y a eso ayuda mucho que en los colegios se ofrecen actividades deportivas extraescolares, hay un enganche", señala la concejala de Deportes, Lorena Cabo, quien destaca también "la cantidad de personas que se ven practicando deporte por el paseo del río o en el Camino Primitivo de Santiago, tener un hábito saludable está metido en día a día de los moscones".

La intensa práctica deportiva en Grado da, además, frutos en forma de medallas, trofeos y títulos. De ello da cuenta la cantidad de deportistas moscones que han alcanzado la meta de sus objetivos como el jugador profesional de hockey, Juan José López García "Risto". "Siempre hubo mucho deporte, en Grado nos gusta mucho y basta con pasar un día por las pistas de pádel, donde hay desde niños de 5 años a adultos de más de 50 años, no en todos los sitios pasa eso", comenta desde Portugal, donde milita en el Famalicense Atlético Clube.

"Risto" empezó a patinar con dos años y medio y lleva 20 años en la élite del hockey. Es a lo que aspira Blanca Fernández Fernández, jugadora de fútbol de 11 años. Empezó de muy pequeña en el Club Deportivo Mosconia "porque veía a mis amigos y me apetecía también". Ahora es parte de la división femenina del Real Oviedo abriendo camino a otras niñas en el deporte como hizo la también moscona, Paula Redruello Fernández, futbolista del Real Sporting, quien a sus 16 años ya ha sido convocada en varias ocasiones por la Selección Española. "El Mosconia es un club que me enseñó lo el significado de la palabra equipo", asegura, "una familia que sigo conservando y son muy importantes para mí". Quiere llegar a lo más alto del fútbol y sabe que para eso hace falta trabajo y esfuerzo. De momento, ya ha cumplido el sueño que tiene desde los 5 años, cuando estaba siempre con el balón en los pies, jugar en el Sporting.

El deporte es un frenesí en Grado y no es raro el atleta que practica varias disciplinas como Fernando Huerta Fernández, campeón del mundo de Duatlón en la categoría de 30 a 34 años con el Club Vetusta Universidad de Oviedo. Empezó con el hockey, la natación y el tenis y. a los 16 años. empezó a jugar al rugby hasta que llegó a su vida el triatlón. "Me animé viendo a otra gente como Gerardo el de La Merced o Cristian Álvarez, del Club de Pádel, y en 2017 empecé a competir", comenta. Y ahora no concibe una tarde sin entrenar: "Es lo que más me gusta hacer en mi tiempo de ocio".

La afición crece entre los grupos de amigos, como ha ocurrido en los últimos años con la cantidad de moscones que acuden a carreras trail por el monte o la fiebre ciclista que se ha dado. Y en Grado el deporte de dos ruedas tiene como referente al exciclista profesional, Santi Pérez. "En los últimos años va entrando la idea de que las personas tenemos mejor salud cuando hacemos deporte y en Grado hace muchos años que se trabaja sobre ello con apoyo político y de los clubes, que trabajan muy bien para que haya deportistas para continuar desde edades muy tempranas", subraya. Pérez alude también a todas las actividades deportivas y saludables dirigidas a las personas mayores como uno de los hitos del fomento del deporte: "Tienen las rutas saludables, por ejemplo, y también en muchos centros sociales de los pueblos hay un gran número de actividades para que todo el mundo tenga acceso". El deporte llega a tantas personas en el municipio que la campaña de apoyo a la candidatura en redes sociales fue muy significativa. Todo ello para alcanzar la distinción de Villa Europea del Deporte en 2024 con un proyecto que comenzó el pasado año. "Vimos que cumplíamos con las condiciones y decidimos preparar la candidatura con una breve descripción técnica que fue admitida. En la segunda parte nos lanzamos a preparar el dossier que defendimos durante la visita", explica la edil. Un proceso de selección para el que es preciso el pago de una tasa de 1.000 euros a Aces Europe, una entidad sin ánimo de lucro que es la encargada de otorgar este galardón.

La concejala estima que, de conseguir la declaración como Villa Europea del Deporte en 2024, "dará muchos beneficios al deporte moscón". "Va a suponer muchísimas más actividades deportivas para seguir manteniendo el título y luego está la parte del intercambio entre distintos profesionales y deportistas para saber qué se hace en otras villas del tamaño de la nuestra, poder conocer otras realidades y propuestas", añade.

El veredicto se conocerá la próxima semana y en Grado confían en que sus más de 70.000 metros cuadrados de instalaciones la cantidad y variedad de disciplinas y el trabajo que se hace en los clubes sirva para alcanzar la distinción y ser, durante el próximo año, un epicentro de fomento y disfrute del deporte.