Mieres retoma la campaña por el grado de Deportes: "Nada de compartir"

A sudar la camiseta por el grado de Deportes en Mieres. Los alumnos de la Escuela Politécnica retomarán este fin de semana las reivindicaciones con una cita deportiva: "Iron Mieres 5k", una carrera de cinco kilómetros el domingo a las once de la mañana. La dirección y el Ayuntamiento hacen un llamamiento a la participación "porque el evento lo merece". También el objetivo aunque el alcalde, Aníbal Vázquez, considera que la decisión sobre la implantación del grado ya tendría que estar tomada: "Mieres merece del grado de Deportes. Y no un grado para compartir, porque con nosotros no comparte nadie nada".

La posición del Alcalde es rotunda. Y responde a la última propuesta lanzada por el Rectorado: que Mieres y Gijón compartan los estudios, con actividades distribuidas entre ambos campus. "Lo que es cierto es que, desde un principio, se planteó que la sede fuera Barredo. Luego se enredaron las cosas", señaló Vázquez. Se enredaron hasta el punto de que las dos ciudades iniciaron sendas movilizaciones sociales.

Lo primero, una recogida de firmas. Y aquí la anécdota: dos jóvenes despistados pidieron a Vázquez que firmara a favor de la implantación en Gijón. "No os voy a firmar, porque soy el alcalde de Mieres", les replicó. Y en el concejo, los vecinos no paraban. Las calles se llenaron de carteles de apoyo al grado en Barredo y, en las redes sociales, muchos posaron con un cartel de apoyo.

Ruido fuera pero, desde el rectorado, no se escucha ni una palabra. Llegados a este punto, el Alcalde considera que "con las elecciones tan cerca, quizás no consideren que es el mejor momento para hacer pública la decisión. Aunque la decisión puede estar ya tomada". "Es comprensible que nadie quiera 'asomar la patita'", añadió Vázquez.

El director del área de Deportes de la Universidad de Oviedo, Pedro Gorria, acudió ayer a la presentación de la carrera "para apoyar a los alumnos por su esfuerzo en la organización". Pero tampoco se posicionó sobre el grado: "A mi no me consta nada, no tengo información. Realmente no lo sé", aseguró. También apoyó a los alumnos la directora de la Escuela Politécnica, Asun Cámara, que hizo un llamamiento a la participación de toda la ciudadanía: "Los alumnos decidieron hacerla fuera del horario lectivo para que puedan acudir todos los que estén interesados". "Se merecen una buena respuesta", destacó.

Como representantes de los alumnos acudieron a la presentación Marcelo Álvarez y Enol Alonso. Lo han preparado todo a la perfección y que la meteorología acompañe, bromeó Aníbal Vázquez, "lo estamos negociando". Desde la Universidad, aunque ni una palabra sobre el grado de Deportes, desean suerte: "Esperamos vernos el domingo con las zapatillas", concluyó Gorria.