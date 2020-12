El grupo municipal del PP en Mieres aplaude la medida “liberal” de externalizar varios servicios de limpieza, por parte del gobierno de IU, para desahogar a la plantilla. “Tras una década de gobierno de IU en Mieres, a lo que se puede sumar otro decenio de cogobierno con el PSOE, el alcalde Aníbal Vázquez y su partido comunista van a adoptar la medida liberal de privatización del servicio de limpieza y jardinería que desde el PP llevamos solicitando en innumerables ocasiones a los gobiernos que, desde la izquierda, han dirigido históricamente los destinos del municipio”, señaló Fernando Hernández, portavoz de la formación municipal.

Es una lectura distinta a la que ha hecho la coalición de izquierdas en el anuncio de la medida: afirman que están “atados de pies y manos” por las restricciones de contratación –impuestas por el PP en la crisis económica– y que es la única solución para ofrecer el mejor servicio posible a los vecinos del concejo.

La plantilla del Ayuntamiento se reordenará para formar brigadas en localidades fuera del casco urbano y en la zona rural. Así, quedaran en manos de empresas externas algunos servicios de jardinería y limpieza en la ciudad de Mieres. “El anuncio de una partida de 750.000€ para invertir en una privatización de la limpieza y jardinería es la culminación de las innumerables peticiones que al respecto el Partido Popular ha introducido, año tras año, ofreciendo una solución para el problema de falta de limpieza en el concejo y del mantenimiento de las zonas verdes”, destacó Hernández.

El portavoz del PP no comparte las explicaciones ofrecidas por IU sobre esta medida. “Aunque traten de justificar la falta de personal excusándose en nimiedades como leyes caducas, tasas de reposición que no han sabido aprovechar y miedos ante sus votantes por ‘derechizarse’ , todo lo que no se pueda atender con personal municipal ha de hacerse con empresas externas, primando como es lógico, y en lo que la ley marque, a las empresas del municipio y a los vecinos del municipio”, señaló. Y concluyó: “Deseamos un proceso de adjudicación rápido, trasparente y en el que todos los desempleados del concejo puedan optar, sin necesidad de mochilas ideológicas, a obtener un puesto de trabajo”.