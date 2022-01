Los vecinos amenazan con movilizarse si sigue bloqueado el nuevo centro de salud de Sotrondio

Dos días después de que todos los grupos con representación en el Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio (incluido el PSOE) urgiesen al Principado a licitar la obra de construcción del nuevo centro de salud de Sotrondio los vecinos analizaron las medidas a tomar. Los continuos retrasos sobre los diferentes calendarios fijados en los últimos años para abordar los trabajos han motivado la reunión, ayer, de alrededor de una veintena de colectivos convocados por la Asociación de vecinos “San Martín” de Sotrondio. “Si la Consejería de Salud no clarifica la situación en el plazo de una semana nos encerraremos”, aseguró el presidente del colectivo, Manuel Turrado, que mañana pedirá una reunión con responsables del departamento regional.

La obra está incluida en el Presupuesto regional de este ejercicio, con 1.823.595 euros. Pero también estaba en los tres anteriores, con 346.745 euros en 2021; 487.672 en 2020 y 260.000 (de los que 147.620 se destinaron a la redacción del proyecto) en 2019. La construcción del nuevo centro de salud de Sotrondio fue anunciado en 2006 por el Principado. En aquel momento aún no se había decidido cuál sería su ubicación.

A finales de 2010, hace más de once años, el Principado y el Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio suscribían un convenio que permitiría el desarrollo urbanístico de 4.000 metros cuadrados de superficie del denominado Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de Sotrondio. Dentro de esta actuación se incluía la construcción del centro de salud en el solar del Teatro Virginia. Además, se construirían en la zona 50 pisos de protección autonómica.

A principios de 2022, tanto el Ayuntamiento como los vecinos reclaman a la Consejería de Salud que se den pasos ya para licitar la obra. A mediados de mes, el Alcalde, José Ángel Álvarez “Quirós”, mantuvo una reunión con el director de Política y Planificación Sanitaria, Sergio Valles. Tras el encuentro el regidor comentó que el Principado revisará los precios del proyecto. Posteriormente, añadió, “ a la mayor brevedad se licitará”.

En el último Pleno, PSOE, PP, Ciudadanos y Podemos apoyaron una moción de IU para reclamar celeridad. “No podemos seguir así, el centro de salud está obsoleto”, destacó la concejala de Servicios Sociales, María Alonso, del ejecutivo socialista. “Hasta aquí hemos llegado”, apuntó antes de señalar que “es el momento de que el equipo de gobierno de San Martín con el Alcalde a la cabeza dé un paso adelante”.

Turrado: "Hay desinterés político por la obra; son muchos años ya"

“Percibimos desinterés político por la obra”, aseguró el presidente de la Asociación de vecinos “San Martín” de Sotrondio, Manuel Turrado, tras la reunión celebrada ayer con diferentes colectivos en el centro social. Dados los antecedentes, con “plazos fijados para empezar la obra que no se cumplieron”, los vecinos se temen que el Principado “no quiera construir un nuevo centro de salud en Sotrondio”, dijo. La última explicación trasladada desde la Consejería de Salud al Alcalde, la revisión de los precios del proyecto, le suena a Turrado a “que está dando largas”.

Por eso, afirma que en caso de que no se desbloquee “el pueblo se tirará a la calle”. La primera acción de protesta por parte de los usuarios que se realizaría será un encierro, aunque no concretó el lugar. “Están haciendo burla del pueblo de Sotrondio, son muchos años ya”, manifestó el presidente de la asociación vecinal, que destacó que desde que está planificada la construcción del nuevo equipamiento sanitario fueron varios los centros de salud que se construyeron o sometieron a reformas en la región. Mientras que en Sotrondio no se mueve una piedra. Esta situación hizo que las asociaciones analizasen ayer de forma conjunta medidas de protesta.

El nuevo centro de salud de Sotrondio ha sido proyectado para la parcela del antiguo teatro Virginia para sustituir unas dependencias que han quedado pequeñas y obsoletas. El plan funcional del equipamiento sanitario fue presentado en junio de 2018, una semana después de que culminasen los trámites para la cesión del suelo a la Consejería de Salud. En abril de 2019 se adjudicó la redacción del proyecto por 147.620 euros. Hace más de medio año el Ayuntamiento recibió la autorización del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), que había sido solicitada a principios de 2020.

El diseño del nuevo centro de salud incluye la recuperación de la portada del Teatro Virginia y utiliza el color de los relieves para trasladarlo al resto del edificio creando un damero irregular de formas cuadrangulares en las paredes exteriores. La superficie de la construcción superará en casi mil metros cuadrados la de la actual, que es de 665 metros cuadrados. El futuro equipamiento sanitario contará con unidades de salud bucodental y fisioterapia, urgencias y un área completa de atención a la mujer.

La unidad de salud bucodental dispondrá de consultas de odontólogo e higienista dental, mientras que la de fisioterapia incluirá una consulta y un gimnasio de 70 metros cuadrados. El centro tendrá cuatro consultas de medicina general, una de pediatría, tres de enfermería y otras tres polivalentes junto con diez salas de espera, entre otras dependencias. Habrá, según el proyecto, dieciséis salas para consultas y un aparcamiento subterráneo para 19 vehículos, destinado principalmente a los trabajadores y a las necesidades del servicio.

La entrada principal no se habilitará por la fachada del Teatro Virginia. Será por un acceso ubicado en la calle La Concordia.