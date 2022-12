Hunosa construirá en Mieres la mayor planta de energía solar de Asturias

El futuro de Hunosa está en la energía, y más concretamente, en las renovables. Y a la apuesta de la hullera pública por la geotermia -tecnología de la que es pionera-, la biomasa -con la transformación de la central térmica de La Pereda- o el hidrógeno verde, se suma también la energía solar. La empresa ya había dado a conocer su intención de desarrollar un parque de casi 12 megavatios de potencia en la escombrera de Pumardongo, en Mieres. Sin embargo, no es el único proyecto ya que según desveló a LA NUEVA ESPAÑA el presidente de la empresa, Gregorio Rabanal, la hullera ya tiene sobre la mesa una segunda iniciativa mucho más ambiciosa: la instalación de paneles fotovoltaicos, también en el concejo de Mieres, para crear un parque de 50 megavatios. Aunque la ubicación exacta aún está por definir, el proyecto supondría la creación del mayor parque fotovoltaico de Asturias.

Durante la última edición de la Feria de Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA), Hunosa ya presentó el primero proyecto, el de la escombrera mierense de Pumardongo. Un parque de 11,3 megavatios que ya se convertiría en el mayor de Asturias. En esta iniciativa, la empresa pública va de la mano de dos importantes socios: Imsa y Maetel. Además, la reutilización de esta escombrera cobra especial relevancia, ya que hasta el año pasado, era utilizada para depositar los estériles de la térmica de La Pereda. Sin embargo, la hullera ha invertido 140.000 euros en la restauración de este espacio, que ahora servirá para ubicar su primer parque fotovoltaico.

Una fuente de energía, la solar, que ha ganado la partida a la eólica en cuanto a desarrollo de proyectos por parte de Hunosa. Y es que según el propio presidente de la empresa pública, los parques de aerogeneradores que se habían planteado ya hace años para diversas ubicaciones propiedad de hullera en las Cuencas, no son a día de hoy viables. "Las mediciones que hemos hecho nos indican que no es viable y todavía no se puede aprovechar el recurso eólico", afirmaba Rabanal. Unas conclusiones a las que también llegaron empresas punteras en la fabricación de aerogeneradores, que también han visitado la zona, y que han admitido que pese a los avances tecnológicos, aún no hay un modelo de molino que permita rentabilizar el recurso eólico de las Cuencas.

Sin embargo, lo que sí se va a poder aprovechar es el sol. "Evidentemente, esto no es Almería, pero sí que podremos aprovechar ese recurso solar para generar energía", señalaba Gregorio Rabanal durante la entrevista concedida esta semana a LA NUEVA ESPAÑA. Y a Pumardongo, se sumará una nueva iniciativa en Mieres que busca seguir profundizando en el negocio energético que será, por otra parte, el futuro de la cada vez menos hullera.

Hidrógeno

El presidente de la empresa reconocía también que el futuro pasa sin duda por la energía, y entre esos proyectos, esta misma semana se ha conocido que la empresa ya cuenta con fondos para desarrollar su primera planta de hidrógeno renovable. El Instituto para la Diversiciación y Ahorro de Energía (IDAE) ha concedido casi 4,2 millones para el proyecto que desarrolla Hunosa junto a Duro Felguera, Nortegas y Alsa, y que se instalará en el pozo Fondón, en Langreo. Por el momento, la iniciativa se encuentra en la fase de tramitación urbanística, tras lo que, según el propio Rabanal, arrancará la licitación y las obras de construcción de la planta.