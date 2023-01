Ion Aramendi, presentador de televisión: "Ser embajador de Mieres es un orgullo y una gran responsabilidad"

En la televisión da la sensación de ser un tipo simpático, alegre y abierto. Y es algo que se traslada en el cara a cara a los pocos segundos de tratarle. Ion Aramendi (San Sebastián, 1977) es ahora uno de los rostros más conocidos de la televisión y la última gran apuesta de Mediaset, que le fichaba hace algo más de un año para conducir el debate del programa "Supervivientes". A finales de 2022, un año en el que también fue padre por tercera vez, estrenaba nuevo concurso, "Reacción en Cadena". Unido a Mieres por su suegra, la asociación Mierenses en el Mundo le entregará el próximo 28 de enero el galardón como "Embajador de la Mierensía", que concede la Asociación Mierenses en el Mundo.

-Queda poco para su visita a Mieres. ¿Tiene ganas?

-Tengo muchas ganas. Fue una pena no poder estar en junio, porque estaba todo preparado y planificado, tenía familia y amigos que me iban a acompañar. Mi suegra, a la que adoro, estaba ilusionada y orgullosa y toda la familia movilizada, pero finalmente no pudo ser por un problema de covid. Así que ahora tengo ganas de ir ya, estar en Mieres, ver a todo el mundo en persona y dales un abrazo.

-¿Como recibió la responsabilidad de ser embajador de la Mierensía?

-Me hizo mucha ilusión. Yo a veces soy un poco pesado porque hablo mucho de mi familia y de las cosas que me tocan a mí en la tele y tengo una relación de diez con mi suegra, que lleva por bandera sus orígenes de Mieres. Había nombrado varias veces a Mieres en la televisión y también a mi suegra, y pensaron que podía ser un buen embajador. Así que me parece genial que pueda ser un embajador no solo de Mieres, sino también de lo que le importa a mi familia, como es mi suegra. Estoy superorgulloso y muy honrado del nombramiento.

-Ya la ha mencionado, pero sus lazos con Mieres vienen por parte de su suegra.

-Sí. Mi suegra, Carmela Velasco, es de Mieres, y toda su familia también. El hermano de mi suegra ahora vive en Oviedo y en los últimos años hemos estado más allí, pero los orígenes de Mieres siempre han destacado. El padre de mi suegra era Valentín Velasco, uno de los otorrinos de Mieres, y siempre hemos estado ligados al concejo. Yo soy muy feliz cuando voy a Asturias y cuando voy a Mieres. Tengo amigos en Asturias, como Jorge Granda, con el que coincidí jugando en Salamanca. Somos muy buenos amigos. Amo a Asturias y a Mieres. Estoy muy feliz, muy orgulloso y abrumado porque ser embajador de algo es mucha responsabilidad.

-Se comenta que su debilidad son las casadiellas.

-Sí, me encantan. Aunque tengo que confesar que mi debilidad real es la sidra asturiana. Y está mal que lo diga porque soy de Guipúzcoa y ahí hay una sidra muy rica también. Pero la sidra de allí es más ácida y la de aquí me gusta más. Pero soy muy de todo: me encanta la fabada, las casadiellas. Y ya si salimos de los gastronómico, lo que es encantadora es la gente de Asturias. Los asturianos son personas majísimas, encantadoras.

-El pasado 2022 fue un año muy intenso para usted: cambio de cadena, entrada en un formato de éxito, paternidad y, para terminar, un nuevo concurso.

-Efectivamente, fue muy importante a todos los niveles, a nivel personal y profesional. Yo estaba muy tranquilo en La 1 haciendo "El Cazador" y los formatos que me iban poniendo por delante, pero llegó la oportunidad de trabajar en Mediaset, en uno de los formatos más importantes, quizá el que más, como es "Supervivientes". Ponerme al frente del programa de los domingos era un reto y estoy superorgulloso del cambio que he realizado, muy contento con lo que está pasando. Ahora me han dado un caramelito, que es "Reacción en cadena", porque para mí es un programa que mola mucho y me gustan mucho los concursos. Dar dinero a la gente siempre está bien, los programas en los que te pones a prueba también molan. Ojalá esté en "Reacción en cadena" mucho tiempo.

-Hábleme de esta nueva experiencia. ¿Es una apuesta arriesgada estar en parrilla a la misma hora que un monstruo como "Pasapalabra"?

-La verdad es que probablemente estemos compitiendo en la franja más complicada en los últimos 15 o 20 años porque no ha habido un programa tan líder de esa franja como es "Pasapalabra". Siempre ha tenido unos datos de liderazgo con diferencia sobre los demás, pero a mí realmente me importa que lo que yo haga sea un buen producto y algo bueno. Y creo que este concurso, "Reacción en cadena", lo es. Pelear contra "Pasapalabra" es muy difícil y lo teníamos claro desde el principio, pero estoy convencido de que, con paciencia y con tiempo, podemos ser realmente competitivos. Todavía estos días hablaba con Roberto Leal, que es un tipo maravilloso, y a él le alegran nuestros datos y que podamos seguir trabajando, igual que a mí me alegran los suyos. En la tele actual no queremos que le vaya mal a nadie. Lo que queremos es seguir trabajando y que a todos nos vaya bien.

-¿Le costó dar el paso de dejar TVE y "El Cazador", donde se le veía muy cómodo?

-La verdad es que llevaba dos años en el programa, con algo parecido a lo que estoy viviendo aquí. Empezar de cero en una franja nueva con un producto desconocido. En aquel momento tuvimos que pelear mucho y mejorar mucho el formato de donde comenzamos a donde lo dejamos en la séptima temporada, con un producto lanzado a nivel de audiencia, de formato, y de todo. Pues costó tomar la decisión. En lo personal tenía una relación muy familiar con todo el equipo. Desde la directora, que es mi amiga, hasta el resto del equipo. Pero las oportunidades pasan cuando pasan y se abrió un camino en el que Mediaset decidió apostar por mí y darme una continuidad y trabajo a medio y largo plazo, que eso no me lo daba Televisión Española. Estaba muy feliz y muy contento, pero una televisión pública tiene determinados condicionantes como los políticos, que estás un poco a merced. Pero aquí, en Mediaset, me ofrecían una continuidad. Y con el nacimiento de mi hija, la tercera, a mi edad también valoré mucho el tener una seguridad y una continuidad.

-¿Cómo afrontó el reto de presentar Supervivientes y la respuesta del público a una cara nueva como la suya?

-La verdad es que todo lo que recibí fue muy bueno. No sé si piropos o halagos, pero sí todo muy positivo. Afronté esa etapa profesional con mucha ilusión y con lo que creo que es una de mis bazas, la energía. Y transmitir a la gente que no solo estoy ahí para ser un busto parlante, sino que estoy implicado en el proyecto, que te preparas los programas y que estoy muy implicado y que disfruto con lo que hago. Y eso es lo que la gente ve y se transmite.

-¿Qué tiene ahora por delante?

-Pues además de "Reacción en cadena", donde estamos trabajando mucho y muy duro para levantar la franja y rascar poco a poco audiencia, también voy a estar en la próxima edición de "Supervivientes", presentando también el programa de los domingos. Además, los dos programas son de la misma productora, por lo que estoy muy cerca también de cómo se está preparando la isla y voy profundizando más en todo lo que se hace en Honduras. Con eso, de momento, tengo más que suficiente.

-Para terminar, voy a ponerle a prueba con su "Reacción en cadena" y como embajador de la Mierensía. Si le digo que la primera palabra es "Casadiella", la segunda "Suegra", y el eslabón empieza por "M"... ¿Qué me responde?

-Esa es fácil. Mieres. Y estoy seguro de que es correcta. (sonríe)