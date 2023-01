Así se lucha contra el temporal en Caso: ocho trabajadores y el Alcalde, con los vehículos municipales durante todo el día

Operarios municipales trabajando desde primera hora, antes del amanecer, y hasta última hora de la tarde, para mantener abiertas las carreteras de todos los pueblos. En Caso, con un temporal como el de estos días, esto supone hacer muchos kilómetros de carretera cada día, porque cualquier pueblo, desde Tanes, el que que está a menor altura, a Tarna, el más alto, puede quedar incomunicado. En Laviana también se lucha contra la nieve, pero en este caso, los pueblos afectados son los más altos, como La Rebollá, Les Bories o Fresneo.

Miguel Fernández es el alcalde de Caso. El Ayuntamiento tiene a sus ocho operarios de obras trabajando a doble turno. Él los acompaña con uno de los vehículos quitanieves, "repasando" la carretera. Son unos 42 kilómetros de carreteras locales los que limpian constantemente, una pasada tras otra. A las once de la mañana, tienen todos los pueblos del concejo abiertos a la circulación, con precaución, eso sí. Tiene solo la duda de las poblaciones de "La Tercia" (Bueres, Prieres, Nieves, Govezanes). Las comunicaciones telefónicas son complicadas, hay zonas sin cobertura sin que haga falta la nieve, y con mal tiempo, más todavía. "Creo que nos falta pasar por la zona de La Tercia, porque me parece que uno de los tractores", que con una cuña se usan de quitanieves, "ha tenido una avería".

Donde no se puede circular es del pueblo de Tarna hacia arriba, hacia el puerto. La carretera ya está cerrada, un "clásico" de todos los inviernos. "La verdad", se sincera el Alcalde, "casi es hasta mejor. Porque la nieve atrae a mucha gente que piensa que es un juego, y puede ser peligrosa. Estando el puerto cerrado no se puede pasar, y está". La nieve es bonita para ver por televisión, pero complica y mucho el día a día de los vecinos, incluso "lo hace peligroso". Fernández explica cómo en la tarde del martes se tuvo que sacar a un autobús de línea en la zona de Pendones. "Es un vehículo moderno, automático, pero que no está hecho para circular por un sitio así". El conductor "veía que no podía controlarlo bien, e hizo lo mejor, que fue parar y dejarlo". Lo ayudaron, con un tractor quitanieves, a aparcarlo en el entorno de Pendones. "Me siento orgulloso del trabajo que hacen nuestros trabajadores, es extraordinario".

Laviana

En Laviana, son hasta 80 los kilómetros de carreteras locales los que deben limpiar los operarios. Eso sí, el concejo no se encuentra a tanta altura como Caso, si bien hay algunos pueblos que sí son verdaderas localidades de montaña. Desde el Ayuntamiento lavianés, se explicó que "nuestros operarios municipales llevan desde primera hora de la mañana atendiendo la demanda de los vecinos, de nuevo afectados hoy por la nieve y llevando a cabo trabajos de limpieza en los pueblos más altos del concejo".

Además, se está "colaborando con las Brigadas de Limpieza de la Consejería de Obras Públicas que no llegan a las carreteras que no son de titularidad municipal, ya que no disponen de efectivos suficientes para atender todas las necesidades que la nieve ha generado a lo largo de todo el Principado". Las carreteras de competencia directa del Ayuntamiento "tienen el paso y acceso abierto ya que de momento el temporal no está siendo tan grave y está afectando sobre todo a las zonas más altas".