"La música de los Bizarrap y Shakira va a ser mucho más caduca que la de Chus Pedro"

El músico, compositor y compilador de sones tradicionales Xabier Díaz (A Coruña, 1969) estará el próximo sábado 18 de marzo en el nuevo teatro de La Felguera (20.00 horas). Lo hará acompañado de las "Adufeiras de Salitre". Las entradas anticipadas están a la venta en internet a 16 euros más gastos de gestión. En taquilla tendrán un precio de 20 euros.

–¿Qué son esas "As catedrais silenciadas" que dan nombre a su disco?

–Metafóricamente son esa parte del patrimonio material e inmaterial que está desapareciendo. Es la España vaciada. Asturias, igual que Galicia, tendrá mil pueblos en los que se está cayendo la última ermita y el último puente. Y con los pueblos se van los que los habitan, que son los poseedores de una manera de vivir, de cultivar, de cantar, de bailar o de cocinar. Todo eso también desaparece. "As catedrais silenciadas" están en contraposición a la Catedral de Santiago, un elemento icónico de Galicia, el final del Camino de Santiago, pero el camino hasta Santiago está lleno de pueblos abandonados.

–¿Cómo se lleva eso a la música?

–Empecé hace muchos años con la compilación de lo que había en esos pueblos, con entrevistas a los paisanos en las que me di cuenta que uno no aprende solo a tocar una muñeira, cantar una jota o bailar un agarrao, se aprende nuestra manera de ser. Yo descubrí el ADN gallego viajando por los pueblos, no en A Coruña, donde yo era un universitario que vivía de espaldas a ese mundo. Yo pensaba que Galicia era aquella ciudad pequeña y cuando empecé a salir descubrí el idioma, sus modismos, sus variantes. Todo eso lo pasé por el tamiz de un tipo que adquirió conocimientos de música, de armonía y lo filtro por ese tamiz más contemporáneo hasta que llega al escenario de una manera natural.

–Usted lleva muchos años pero ahora lo rural, lo de raíz, está de moda.

–Efectivamente y me da una patada en el culo. Bueno, no, en realidad me gusta que todas esas propuestas ocupen un espacio en el mainstream. Por ejemplo, algunos de los miembros de "Vetusta Morla" estuvieron en un concierto nuestro en la sala Galileo de Madrid y vinieron a hablar con nosotros y elogiar las mil maravillas del folclore. Pues llevamos ahí toda la vida.

–¿También tendrá su parte buena?

–Sí. Todas esas propuestas que entran en la gran autopista del mainstream ayudan a que el público descubra una parte de la música tradicional que hasta ahora estuvo oculta. He grabado percusiones para el último trabajo de Rozalén. Habrá gente que por curiosidad investigue quién es Xabier Díaz. Es interesante que prenda esa mecha, aunque nosotros vamos en el margen de la autopista, por la vía de servicio, y todos los que se asomen, alguno se quedará con nosotros. Jugamos con una ventaja, en la gran autopista del mainstream hoy están unos y mañana están otros, nosotros vamos transitando tranquilamente a nuestra velocidad, nos haremos mayores así. Lo que me molesta es la sorpresa. La música de Chus Pedro o Eliseo Parra, está ahí de toda la vida, quien no mostró curiosidad por conocerla tiene una responsabilidad. Rodrigo Cuevas, Rozalén o "Taxungueiras" son buenos amigos a los que aprecio mucho.

–Tiene buenos amigos en Asturias.

–Sí. Rodrigo colaboró con nosotros en un concierto en Avilés en el que también estuvieron Eva Tejedor y les pandereteres. Adufeiras colaboraron con Rodrigo en el disco que hizo con Raúl Refree. Xosé Ambás siempre está solícito a echarme una mano. He colaborado en el último disco de "Algaire" Tengo una buena cantidad de amigos por aquí con los que hacer cosas de ida y vuelta.

–Hablaba antes de autopistas y vías de servicio, ahora la música se consume a una velocidad vertiginosa.

–Todo es demasiado urgente y demasiado viral pero en algún momento tiene que haber una suerte de pausa. Esas plataformas también son positivas para nosotros, Spoty también es un contenedor de música patrimonial. Todos los que hacemos folclore o música de raíz también estamos ahí. Además, el tiempo juega a nuestro favor. Los Bizarrap y Shakira van a ser mucho más caducos que la música de Chus Pedro. Toda esa música urgente, breve y explosiva necesita un recambio urgente y cada vez el recambio es más rápido. Necesitan colocar otra canción.

–Que no otro disco.

–Exactamente, que no otro disco. Yo he pensado que mi próximo disco no va a tener "presave" ni single uno, ni sigle dos, ni hostias. Voy a sacar el disco a la antigua y que quien quiera lo descubra ese día. Guardo el romanticismo de cuando iba a comprar un vinilo y me lo escuchaba de cabo a rabo y lo volvía a escuchar una y otra vez, una y otra vez…