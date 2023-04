"Seguiremos comprometidos con las inversiones en la fábrica de Asturias"

Bernardo Kanahuati (Ciudad de México, 1973), es consejero delegado de Bayer en España y Portugal, cargo al que se incorporó en 2018 tras ser responsable de la división farmacéutica de la compañía en México, en el norte de África y en los países del este de Europa. Bajo su dirección, Bayer obtuvo el pasado año en España unas ventas de 747 millones de euros, el 7% más que el año anterior, y destinó a inversiones 72 millones. La compañía cuenta en Asturias con una de sus principales fábricas. La planta de Langreo es el único centro de Bayer que produce ácido acetilsalicílico de Bayer, el principal componente de la Aspirina, y otros productos clave de la compañía. Exporta más del 90% de su producción.

–El Gobierno de España se ha comprometido a convertir el país en un polo de fabricación farmacéutica. ¿Cuales serán los pasos más importantes en ese camino?

–Se debe establecer un marco estratégico que dé claridad, que sea predecible y que sea estable, para que las inversiones lleguen aquí con la confianza de que se va a poder ver un retorno, además de mejorar el acceso a los medicamentos.

–¿Qué papel tiene Bayer en ese escenario?

–Nosotros tenemos la suerte de tener centros de producción tanto para la salud humana como para la agricultura. Y constantemente estamos actualizando nuestra infraestructura. Recientemente hemos completado un plan de inversión de 60 millones de euros en nuestra planta de Alcalá de Henares (Madrid). Hemos invertido de forma también importante para ampliar las líneas de producción en nuestra planta de La Felguera (Asturias). Y toda esta capacidad de inversión, tanto en infraestructuras como en innovación, nos ha hecho obtener el excelente en el programa de Propharma. Así que seguiremos comprometidos y trabajando en ese sentido.

–¿Cómo van a impactar los fondos europeos en estos ámbitos?

–Nosotros pensamos que los PERTE son una muy buena herramienta que trajeron los fondos europeos. Nos gustaría pensar que estos fondos van realmente a generar tracción en la economía española y en los sectores en los que participamos, tanto salud como alimentación; tenemos la esperanza que esto suceda. Nosotros presentamos a través de Farmaindustria un proyecto compuesto por 40 compañías para fortalecer, con cerca de 1.800 millones de euros, todo lo que es el tejido industrial de producción en España, aunque hasta la fecha todavía no se ha materializado nada en concreto.

–La compañía ha dicho que prevé un menor beneficio operativo global en 2023 por la inflación. ¿Cómo puede amenazar este aumento de costes en España?

–Trabajamos cada día con el objetivo de disponer de una infraestructura que pueda operar con mucha mayor eficiencia. Trabajamos también en programas de eficiencia energética, de eficiencia hídrica con captación de agua pluvial, de economía circular... Así que tenemos puesta en marcha toda una maquinaria y una alternativa de programas que nos ayudan no solamente a trabajar de una manera mucho más eficiente, sino también de una forma mucho más sostenible.

–Los medicamentos están en un mercado regulado, por lo que no se pueden subir los precios sin que la Administración lo avale.

–Es un momento complicado porque estamos en plena crisis geopolítica, tenemos una cadena de valor tensionada, con unos precios de las materias primas que aumentan y, en general, unos niveles de inflación altos. Y nosotros no podemos repercutir esto a través de aumentos de precio en el producto final. Por ello, en primer lugar, quiero destacar que el sector farmacéutico demuestra una gran solidaridad y una gran aportación a la sostenibilidad del sistema sanitario. Por otro lado, nosotros apostamos por que esa imposibilidad de subir los precios sea revisada, así como que el acceso a los medicamentos sea más temprano de lo que lo es hoy.

–Qué propone en este sentido?

–Los diferentes agentes de la industria tienen mucha dificultad para mantener su margen de beneficios. Con el sistema en el que operamos en España, con la orden de precios de referencia, los medicamentos van viendo reducido su precio conforme llegan otros fármacos que hacen que la clase tenga que ser revisada. Así que una de las iniciativas que planteamos como industria es que los medicamentos esenciales y estratégicos puedan salir, por ejemplo, de la orden de precios de referencia, reconociendo así la innovación disruptiva, la innovación incremental y los medicamentos esenciales y estratégicos. Si se lograra, no habría una espiral de reducción de precios y se permitiría mantener una competitividad un poco más sana.

–En España se tarda una media de 15 meses en aprobar un medicamento.

–Incluso, a veces, mucho más de 15 meses. Para nosotros, es importante que haya procesos claros, transparentes y predecibles. Colaboramos con el Gobierno central para desarrollar un plan estratégico de la industria farmacéutica en el que se pueda revisar un acceso temprano y amplio de las innovaciones para los pacientes españoles, en el que obviamente los tiempos tendrían que recortarse para poder lograr que un paciente español tenga un medicamento al mismo tiempo que un francés.

–¿Cuánto se podría llegar a reducir ese margen en España respecto a otros países de Europa?

–Depende mucho del país porque cada uno tiene distintas etapas, pero en Alemania, por ejemplo, al día siguiente de la aprobación por parte de la Agencia Europea de Medicamentos ya puede estar disponible en el mercado. Está claro que tenemos un retraso importante respecto a la mayoría de los países europeos más grandes e importantes. España es líder en investigación clínica a nivel europeo y también podría ser líder de la misma forma en cuanto a acceso y velocidad de acceso a estas innovaciones.

–Desde hace varios meses se está produciendo en las farmacias un desabastecimiento de algunos medicamentos muy consumidos. ¿Puede haber un incremento de las incidencias?

–Trabajamos en estrecha colaboración con la Agencia Española de Medicamentos y, en cualquier momento en el que vemos que hay algún riesgo de desabastecimiento, lo comunicamos y tomamos medidas al respecto. Desde hace ya un par de años, hemos tenido una regularidad en el abastecimiento al mercado.

–¿Qué importancia tiene la biotecnología para el futuro de esta industria?

–Yo creo que en el ámbito farmacéutico la biotecnología marcará un antes y un después por la gran cantidad de cosas que permitirá lograr. Y nosotros estamos posicionándonos en la punta de la lanza a través de nuestra plataforma de terapias celulares y génicas. Apostamos por lo que nosotros llamamos "biorrevolución" en el desarrollo de estas terapias que van a permitir en algún momento empezar a hablar de curar y dejar de hablar de tratar. Esto es importante para enfermedades que hoy tienen algunas terapias o para las que no hay solución y que es posible que tengan alguna alternativa en el futuro. Hace algunos años, había casi 180 millones de personas en el planeta con hepatitis C que no tenían solución y, hoy por hoy, ya hay una cura. Ahora es importante para el párkinson: estamos estudiando en ensayos clínicos en fase 1 una alternativa que permita, a través de varios tratamientos, regenerar la función que lo causa.

–¿Tiene en el radar nuevas adquisiciones para 2023?

–La empresa siempre está en constante evaluación de oportunidades. En el momento en el que alguna oportunidad sea suficientemente interesante, buscará materializarla.

–¿Cuáles son los principales retos de futuro?

–Abordar la creciente población en un momento en el que los recursos naturales están siendo erosionados. Necesitaremos más comida y medicamentos porque viviremos más años. Por otro lado, el contexto se ha vuelto mucho más volátil. Las crisis ya vienen cada año y tenemos que ser suficientemente flexibles y ágiles para adaptarnos.