"Tíos, si a mi ya lo único que me desconecta de todo es una ruta". Fueron las últimas palabras de Héctor García González, "un chaval de alma motera", en el bar La Picota de Langreo. El hombre, de 47 años, perdió la vida el sábado en un trágico accidente. Chocó contra un Volkswagen Passat en Cabranes (en el punto kilométrico 8 de la AS.255, cerca de la intersección hacia el pueblo de Santaolaya). Sus amigos y compañeros le acompañarán en el último viaje: el club motero "Triángulo" ha convocado una comitiva para acompañar a su féretro, desde el tanatorio de Ciaño hasta La Florida (San Martín), mañana a las 17.15 horas.

Hace solo unos días, Héctor García se paró a tomar algo en el bar La Picota. Una costumbre que mantenía desde 2008. "Me dijo que ya no le gustaba salir de noche y que hacía rutas en moto solo. Yo le dije que por qué no venía con nosotros", explicó David Blanco. "Nosotros" es el club motero "Triángulo". Y a Héctor le pareció bien. Quedaron para hoy mismo, domingo 11 de junio. "Yo puse una foto en el grupo de WhatsApp de Héctor en su nueva moto", señaló Blanco.

La nueva moto de Héctor García González era una Kawasaki Ninja ZX10R. Fue hace apenas 15 días a buscarla a Madrid, señaló su amigo. "Trabajaba en el montaje y, cuando juntaba un dinero, lo invertía en su pasión; que eran las motos". Además de la "Ninja" -la moto en la que perdió la vida-, tenía otras dos -una de ellas una Chopper.

Héctor le dio las gracias a David Blanco por unirlo al grupo, y salió solo a dar una vuelta el sábado. "Le dije que, para el domingo, lo que solíamos hacer era llevar una empanada o algo para comer". A Blanco, la noticia del fallecimiento le dejó desolado: "Vino otro amigo y me dijo que Héctor había fallecido. No me lo podía creer, iba a salir con nosotros hoy mismo". El mundo motero de Langreo se tiñó de negro. "Hemos hablado con la familia y están de acuerdo con darle un homenaje, en que podamos despedirnos de él hasta que nos volvamos a encontrar". La familia de Héctor García era muy conocida en Sama, por regentar una céntrica zapatería.

Homenaje

Un homenaje que saldrá mañana, lunes, del entorno del tanatorio de Ciaño en torno a las 17.15 horas. El velatorio tiene lugar en la sala número 11. Ráfagas al cielo. "Queremos despedirnos de él de la mejor forma posible, él amaba las motos y es nuestro deber", afirmó su amigo. Un amigo que esta mañana, a primera hora, cogió la moto e hizo la ruta que tenía previsto hacer Héctor García. En su recuerdo, le encendió una vela en el santuario de la Virgen de Covadonga.